„Traumhaft schön“ – deshalb sind Fans von Carmen Geiss hin und weg

Von: Madlen Trefzer

Carmen Geiss löst bei Instagram Entzückung und Begeisterung aus. Die TV-Ikone postet ein Foto aus dem Ibiza-Urlaub und wird mit süßen Kommentaren beinahe überhäuft:

Obwohl die Geissens sich in ihre wohlverdiente RTLZWEI-Sommerpause begeben haben, herrscht alles andere als Funkstille bei der vielleicht bekanntesten Millionärsfamilie Deutschlands. Regelmäßig werden Fotos gemacht und gepostet – so begeistert etwa die glamouröse Carmen Geiss wieder einmal ihre Fans bei Instagram. Die Follower ganz aus dem Häuschen, wie MANNHEIM24 weiß:

Name Carmen Geiss Geboren 5. Mai 1965 (Alter: 58 Jahre) in Köln Ehepartner Robert Geiss (seit 1994 verheiratet) Kinder Davina Shakira Geiss und Shania Tyra Geiss

Begeisterung pur: Deshalb bekommt Carmen Geiss Komplimente en masse

Die blonde Millionärsgattin ist bekannt für skandalöse Auftritte – so wird Carmen Geiss „unerträgliche Dekadenz“ vorgeworfen, als sie mit dem Heli zum Essen fliegt. Ihre Luxusreise mit dem Hubschrauber scheint zahlreiche Fans zu verärgern. Doch mit ihrem nächsten Foto bei Instagram löst Carmen einen Sturm aus Begeisterung und Liebesbekundungen aus. Das hat die TV-Darstellerin diesmal richtig gemacht:

„Back in Ibiza“ - so lautet der Titel der kleinen Fotoreihe, mit denen sich Carmen Geiss in die Herzen ihrer Fans postet. Darauf ist die RTLZWEI-Ikone in einem farbenfroh-sommerlichem Zweiteiler zu sehen, posierend auf einer Luxusyacht – ob es sich hierbei um das Luxusschiff „Indigo Star“ handelt, das gar nicht den Geissens gehören soll, bleibt offen.

Carmen Geiss mit Komplimenten überhäuft: „Traumhaft schön“

Luxusyacht hin oder her – Carmens Fans haben Augen für etwas ganz anderes. Die Millionärsgattin wird mit Komplimenten beinahe überhäuft: „Sie sind eine schöne Frau. Mit einem großen Herzen voller Liebe! Ihre Haare haben eine wunderschöne Farbe“ oder „Carmen du siehst sooo traumhaft schön aus! Wow!“, schreiben die euphorischen Fans unter ihr neues Foto.

„Tolle Figur! Ich habe heute Nachmittag noch alte Folgen von euch angeschaut. Hast dich ganz toll gemacht fitnessmässig. Starke Leistung, liebe Carmen“, heißt es weiter in den Kommentaren. Ihr Outfit scheint allerdings die meisten Fan-Herzen höher schlagen zu lassen.

Fans von Carmen Geiss begeis(s)tert: „Die Farben stehen dir mega!“

Die kurzärmlige Bluse, die Carmen Geiss auf ihrem Foto trägt, schmeichelt ihrer Figur; während die dazu passende Hose einen groovigen 70er-Jahre-Touch hat – einfach Sommer pur in einem Bild. Und dazu noch die strahlenden Farben: korallrot und hellblau. Wow! „Die Farben stehen dir mega, Carmen! Musst du öfters tragen“, findet eine Instagram-Userin.

Viele weitere schließen sich an und drücken ihre Begeisterung gegenüber Carmens Outfit und Erscheinungsbild aus. Schön, dass Carmen Geiss aus Ibiza gute Laune verbreitet! So machen übrigens Shania und Davina Geiss Urlaub auf der Party-Insel Ibiza – Spoiler-Alarm: An Luxus-Lifestyle mangelt es nicht! (mad)