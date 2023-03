Christian Polanc tanzte in der letzten „Let‘s Dance“-Show nicht mit: Ist er wieder dabei?

Christian Polanc fiel in der dritten „Let‘s Dance“-Show auf RTL aus. Er hatte sich eine Verletzung zugezogen. Lesen Sie hier, ob er in der kommenden Show wieder dabei sein wird.

Schlechte Nachrichten für alle „Let‘s Dance“-Fans: Ausgerechnet Christian Polanc konnte in der letzten Show von „Let‘s Dance“ nicht mittanzen. Der 44-Jährige hatte sich am Fuß verletzt. Eigentlich hätte er in der zweiten Show mit Sharon Battiste einen Contemporary aufs Parkett legen sollen, doch daraus wurde leider nichts.

MANNHEIM24 verrät, ob Profi-Tänzer Christian Polanc in der nächsten „Let‘s Dance“-Show wieder dabei ist.

Für Ersatz war schnell gesorgt: In der zweiten Show schwebte Sharon Battiste mit dem eigentlich ausgeschiedenen Alexandru Ionel über die Tanzfläche. Die kurzfristige Änderung brachte Sharon aber nicht aus dem Konzept. (sik)