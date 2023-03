Citadel: Wann startet die weltumspannende Spionageserie von Amazon?

Citadel © Amazon Prime Video

Amazon Prime Video hat nun endlich den Starttermin zu einem der teuersten hauseigenen Serienprojekte enthüllt. Der Spionagethriller Citadel mit Priyanka Chopra, Richard Madden und Stanley Tucci umspannt die ganze Welt.

Am Freitag, den 28. April geht bei Amazon Prime Video die neue Eventserie „Citadel“ los. Der Auftakt geht im Doppelpack vonstatten. Wöchentlich folgt dann immer eine weitere Episode, bis zum ersten Staffelfinale am 26. Mai. Neben „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ handelt es sich hierbei um das mit Abstand teuerste Serienprojekt des Versandhausriesen. Auch gab es bei der Produktion diverse Probleme, wodurch das Budget mehrfach überzogen wurde. Es soll mit dem Spionagethriller jedoch ein großes Franchise aufgebaut werden, das zahlreiche lokale Ableger hervorbringt. So stehen bereits ein italienisches und ein indisches „Citadel“ fest.

Als Produzenten fungieren Anthony und Joe Russo, die Regisseure vom Rekordsuperheldenstreifen „Avengers: Endgame“. Als Showrunner wird derweil David Weil eingesetzt, der zuletzt für Amazon auch die Nazi-Jäger-Serie „Hunters (2020)“ schuf. Als Creator gelten Josh Appelbaum und Bryan Oh. Die Hauptrollen beim Mutterschiff spielen „Quantico“-Star Priyanka Chopra, Richard Madden („Bodyguard“, „Game of Thrones“), Stanley Tucci („Inside Man“, „Der Teufel trägt Prada“) und Lesley Manville („The Crown“, „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“). Weitere Informationen zur neuen Serie finden Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)