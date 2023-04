Cocaine Bear: Kritik zur vollgekoksten Horrorkomödie

Szenenbild aus dem Film „Cocaine Bear“ © Universal Pictures

Nichts vermiest einem den Wanderurlaub mehr als ein Bär, der kiloweise Kokain frisst und in der idyllischen Natur Amok läuft. Die verrückte Horrorkomödie „Cocaine Bear“ von Regisseurin Elizabeth Banks macht extrem viel Spaß.

„Mensch gegen Natur“ ist ein uraltes Erzählgenre, welches sein Opus magnum schon Mitte des 19. Jahrhunderts durch Herman Melvilles Weltliteraturwerk „Moby-Dick“ fand. Im Englischen ist häufig auch das Schlagwort „Man vs. Beast“ zu hören, wobei es sich hierbei eigentlich um ein spezielles Subgenre handelt. Im Hitchcock-Kinoklassiker „Die Vögel“ (1963) wurde dem Menschen seine biblisch begründete Position als Herrscher über alle Tiere aberkannt. Die Tiere wenden sich gegen uns, weil wir unserer göttlichen Verantwortung nicht gerecht geworden sind, wie aktuell das Artensterben und die Klimakatastrophe erschütternd eindeutig beweisen.

Solche Storys, in denen die Natur gegen die degenerierte Naturgewalt Mensch zurückschlägt, faszinieren bis heute. In den USA gab es vor ein paar Jahren die wunderbar überdrehte Tierhorrorserie „Zoo“ zu sehen. Und in Deutschland wurden kürzlich keine Kosten und Mühen gescheut, um das maritime Endzeitdrama „Der Schwarm“ auf die Bildschirme zu bringen. Wünschen wir uns vielleicht sogar, dass die Natur uns aufhält, bevor wir sie vernichtet haben?

Die „Pitch Perfect“-Regisseurin Elizabeth Banks (unter anderem: „Scrubs“) hat nun ebenfalls etwas beizutragen zu dem Genre, das durch die genannten Krisen an Relevanz gewinnt. Ihr „Cocaine Bear“ ist einer der verrückteren Titel, der sich selbst auch nicht allzu ernst nimmt. Die anderthalbstündige Horrorkomödie, die tatsächlich von einer wahren Begebenheit inspiriert wurde, ist es trotzdem wert, näher betrachtet zu werden. Vor allem macht der Film viel Spaß und schafft es genau das zu sein, was er sein will. Die ausführliche Filmkritik lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)