„Macht mich seit Jahren fertig“: Cora Schumacher platzt wegen „Let‘s Dance“-Macho Joachim Llambi der Kragen

Von: Sarah Wolzen

Seit sie 2015 bei „Let‘s Dance“ mitmachte, wird Cora Schumacher wegen ihres schlechten Tanzstils von Joachim Llambi gedisst. Jetzt reicht es der Ex-Frau von Rennfahrer Ralf Schumacher.

Düsseldorf – Acht Jahre ist es her, dass Cora Schumacher (46) für ihre Performance Minus 1 Punkt von Joachim Llambi (58) kassierte. Noch heute kann der „Let‘s Dance“-Juror nicht aufhören, gegen die die 46-Jährige zu sticheln. Cora Schumacher hat jetzt genug von den ewigen Sticheleien.

Cora Schumacher lieferte schlechtesten Tanz bei „Let‘s Dance ab

Es war der 20. März 2015. An der Seite von Profitänzer Erich Klann gibt Model Cora Schumacher einen Jive zum besten. Doch ihr Tanz kann die Jury nicht überzeugen, es hagelt Kritik von allen Seiten. Joachim Llambi sorgt jedoch für ein Novum in der Show – er vergibt Minus 1 Punkt. Doch nicht nur das, seit nunmehr acht Jahren scheint ihn die Performance zu verfolgen, denn immer wieder kommt der 58-Jährige darauf zu sprechen und teilt eine Spitze nach der anderen aus.

So auch in der neuen Staffel. Schon in Folge zwei kann Llambi nicht an sich halten und teilt erneut gegen Cora Schumacher aus – nicht einmal Moderator Daniel Hartwich kann ihn stoppen. „Du holst immer diese alte Geschichte raus“, beschwert sich Jury-Kollegin Motsi Mabuse und auch Jorge González stellt resigniert fest: „Er lebt in der Vergangenheit.“

Cora Schumacher wehrt sich gegen Angriffe von „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi

Cora Schumacher selbst hat jetzt auch mehr als genug von Joachim Llambis jahrelangen Attacken. Auf Instagram macht sie ihrem Ärger Luft. „Seit acht Jahren ertrage ich nun das öffentliche Shaming und die Diskriminierungen dieses frauenfeindlichen Mannes“, so die 46-Jährige und fährt fort: „Diese deftigen Beleidigungen bis hin zum Mobbing kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen und verletzen mich sehr!“

Auch ihr Ex-Mann Ralf Schumacher schaltet sich ein und fordert Konsequenzen von RTL: „Lieber Herr Llambi, liebe Leute der RTL, ihr habt euch kürzlich von jemandem getrennt, der angeblich auch nicht mehr in die Zeit passt mit seinen Äußerungen. Und ich muss sagen: Herr Llambi passt schon lange nicht mehr in die Zeit!“

Ein offizielles Statement von RTL oder von Joachim Llambi selbst gibt es zu der Sache bisher noch nicht. Dass lustige Sprüche nicht unter die Gürtellinie gehören, bewies in Folge eins der diesjährigen „Let‘s Dance“-Staffel hingegen Moderator Daniel Hartwich. Nonchalant plauderte er über das Liebesleben der schwangeren Profitänzerin Renata Lusin. Verwendete Quellen: RTL+; instagram.com/coraschumacher