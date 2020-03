„Das ist jetzt grad für alle scheiße“ - Cathy Hummels sagt „Schlag den Star“ einen Tag vor Live-Show ab

Eigentlich hätte Cathy Hummels in der nächsten Folge von „Schlag den Star“ antreten sollen, doch nun musste sie die Pro7-Show kurzfristig absagen.

Alles war bereits so gut wie startklar für die nächste Ausgabe von „ Schlag den Star “.

“. In der Pro7-Spielshow hätte Cathy Hummels gegen Dagi Bee antreten sollen.

antreten sollen. Wenige Stunden vorher musste Hummels die Sendung wegen des Coronavirus* allerdings absagen.

München - Das Coronavirus hat bereits so einige Pläne über den Haufen geworfen. Durch die rasante Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit kann derzeit kaum vorhergesagt werden, wie sich die Lage weiterentwickeln wird. Das gilt für Privatleute genau so wie für Prominente, denn Covid-19 hat inzwischen auch in den Alltag von Cathy Hummels eingegriffen. So musste die Influencerin deshalb auch ihre Teilnahme an der ProSieben-Show „Schlag den Star“ kurzfristig absagen.

Cathy Hummels muss „Schlag den Star“ (ProSieben) wegen Corona absagen

„Ich war gerade auf dem Weg nach Köln“, erzählt Cathy Hummels ihren Followern auf Instagram. Eigentlich hatte man sie dort für die ProSieben-Show „Schlag den Star“ erwartet, wo sie im Duell der Influencerinnen gegen ihre Kollegin Dagi Bee angetreten wäre. Doch dann habe ihr Vater angerufen und ihr mitgeteilt, dass ihre Tante und Onkel positiv auf Corona getestet worden wären. Da alle in der Familie der 32-Jährigen sehr engen Kontakt hätten, habe sie ein schlechtes Gefühl gehabt, ihren Sohn Ludwig bei Oma und Opa und ihrer Schwester zu lassen. Außerdem wolle Cathy nicht verantworten, dass jemand durch ihr „egoistisches Handeln“ krank werde.

Cathy Hummels will sich auf Corona testen lassen

Um nun ihre Familie zu unterstützen, sich selbst ebenfalls auf Corona testen zu lassen und in Quarantäne zu begeben, sei Cathy Hummels schweren Herzens wieder umgedreht und in ihr Zuhause nach München gefahren. „Egal wie sehr ich mich auf morgen gefreut habe, es ist jetzt nicht richtig. Man darf und soll nicht egoistisch sein“. begründet Cathy Hummels ihre Entscheidung, auch wenn sie „trotzdem zutiefst traurig“ sei.

„Schlag den Star“ (ProSieben): Jasmin Wagner ersetzt Cathy Hummels

Den beiden „Girls“, die nun statt ihrer bei „Schlag den Star“ antreten werden, möchte Cathy allerdings ganz viel Glück wünschen. Tatsächlich hat der Sender bereits Ersatz gefunden, wie Pro7 auf Twitter verkündet, und Jasmin Wagner als Dagi Bees Gegnerin gewinnen können. „Die Biene trifft auf das Blümchen“, bewerben die Verantwortlichen das „Duell von Power-Frauen.“

Die Biene trifft auf das Blümchen . Bei #SchlagDenStar tritt @dagibee am Samstag gegen Jasmin Wagner an. Wir freuen uns auf ein sportliches Duell von Power-Frauen. #SdS pic.twitter.com/NkePjmJHpa — ProSieben (@ProSieben) March 20, 2020

Nach Corona-Fällen in der Familie: Cathy Hummels wendet sich an ihre Follower

Das kann Cathy Hummels dann am Samstag (21.03.2020) um 20.15 Uhr wie viele andere auch vom heimischen TV aus verfolgen, denn in ihrer Insta-Story lässt die ihre Fans wissen, dass sie bereits wieder zuhause angekommen sei. „Ich schick euch da draußen ganz viel Kraft“, möchte Cathy ihren Fans Mut machen und richtet daher in ihrer Insta-Story noch ein paar aufbauende sowie motivierende Worte an alle: „Das ist jetzt grad für alle scheiße, aber es ist nur ein kleiner Teil unseres Lebens. Irgendwann normalisiert sich wieder alles. Und jetzt halten wir einfach alle zusammen.“

Dass das Coronavirus schnell einen jeden erreichen kann, zeigen nicht nur die rasant in die Höhe schnellenden Infektionszahlen*, sondern auch zahlreiche prominente Beispiele. So hat sich unter anderem auch bereits Robbie Williams in Quarantäne begeben.

