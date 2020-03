„Bald auch privat bankrott“ - TV-Starkoch Tim Mälzer ruft bei Markus Lanz um Hilfe

Bei "Markus Lanz" geht es um die Bewältigung der Corona-Pandemie. Fernsehkoch Tim Mälzer fordert von Vizekanzler Olaf Scholz Unterstützung - im Namen von Millionen Menschen.

TV-Koch Tim Mälzer fordert bei Markus Lanz finanzielle Hilfen für die Betroffenen.

Hamburg - Die globale Verbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 treibt Bereiche wie die Lebensmittelindustrie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Während der Handel von Lebensmitteln allerdings kaum wirtschaftliche Einbußen verbuchen dürfte, sieht das beispielsweise in der Gastronomiebranche ganz anders aus.

Öffentliche Versammlungen sind komplett untersagt, in Restaurants herrscht bundesweit nahezu überhaupt kein Betrieb mehr. Die meisten Betreiber sehen sich mit einem eklatanten wirtschaftlichen Schaden konfrontiert, der die Existenz bedroht und bereits zahlreiche Unternehmen an den Rande des Ruins treibt.

Corona-Krise: Tim Mälzer appelliert bei Markus Lanz für Hilfsgelder

In der ZDF-Talkrunde „Markus Lanz“ ging es diesmal um die Auswirkungen der grassierenden Corona-Pandemie und per Live-Schalte gehörte auch Tim Mälzer zu den Teilnehmern. Die Szenerie im TV-Studio von Markus Lanz wirkte gespenstisch: Kein Publikum, die eingeladenen Gäste saßen weit auseinander und weitere Gesprächspartner waren per Video zugeschaltet.

Fernsehkoch Mälzer sprach über die herausfordernde Situation und stellte klar, dass er selbst aufgrund des Coronavirus Sars-CoV-2 nicht nur „geschäftlich, sondern auch privat“ vom Bankrott bedroht sei, wenn es bei der eklatant hohen finanziellen Last nicht bald staatliche Hilfen geben wird. "Wenn das so weitergeht, bin ich in sechs Wochen pleite", lautet die Einschätzung des „Kitchen-Impossible“-Stars.

+ Bei "Markus Lanz" ging es am Donnerstag Abend um die Corona-Krise und finanzpolitische Schritte in Zeiten der Pandemie. © Screenshot ZDF

Dabei appelliert der Hamburger jedoch nicht nur für sich persönlich, sondern vielmehr stellvertretend für einen ganzen Berufsstand: "Wenn jetzt nicht sehr schnell Finanzhilfen kommen, dann werden in kurzer Zeit sehr viele Läden schließen müssen“, befürchtet der Unternehmer und erläutert, dass zwei Faktoren ausschlaggebend seien, dass vielen Gastronomen der Ruin droht: hohe Mieten und die Lohnkosten.

Denn diese müssen weiterhin gestemmt werden, während auf der Einnahmenseite nur noch wenig hereinkommt. Kein Wunder: In ganz Deutschland gibt es massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

Hilferuf bei Markus Lanz (ZDF) wegen Coronavirus: „Sonst sind wir weg“

Mit Vizekanzler Olaf Scholz saß ein direkter Adressat des Hilferufs im TV-Studio bei Markus Lanz, auch Hamburgs Oberbürgermeister Peter Tschentscher lauschte den mahnenden Worten von Tim Mälzer. Alleine in der Gastronomie sind in Deutschland schätzungsweise etwa zwei Millionen Menschen betroffen.

#TimMälzer hat gesagt, dass er es 3 Monate finanziell durchhält, da er Rücklagen hat. Und wenn selbst ein Herr Mälzer nach 3 Monaten pleite ist, will ich gar nicht wissen, was mit den Kleinunternehmern nach nur 3 Wochen los ist!! #Söder — Russells Teekanne (@RussellsTeekann) March 20, 2020

Doch nicht nur für seine angestammte Branche fordert Tim Mälzer ein Rettungspaket: vielmehr für sämtliche Bereiche, in denen Menschen akute finanzielle Einbußen aufgrund der Coronavirus-Krise durchzustehen haben. "Helfen Sie uns, sonst sind wir weg", lautet der Hilferuf des bekannten Fernsehkochs, der befürchtet, dass die Gastro-Szene in Deutschland sonst für immer verändert sein wird. Mälzer, der aufgrund seines TV-Erfolges über mehrere wirtschaftliche Standbeine verfügt, müsse bald Unternehmen schließen, wenn es so weiter geht. Kleineren Restaurants mit weniger Mitarbeitern würde dieses Szenario wesentlich früher drohen.

Und was sagt der anwesende Olaf Scholz von der SPD? Er bekräftigt, dass über Zuschüsse diskutiert werde, vor allem was die Mietbelastung betrifft. Tim Mälzer begrüßt das, allerdings seien für ihn noch essenzieller die Lohnkosten: „Wir befinden uns in einem Billiglohnsektor.“ Konkret wünscht er sich eine Aufstockung des staatlichen Kurzarbeitergeldes von 60 auf 80 Prozent. Als zweiten Vorschlag nennt er eine Maßnahme in der Steuerpolitik: "Und erlasst uns auch bis Ende des Jahres die Mehrwertsteuer."

Scholz findet diese Benennungen als zu hoch gegriffen und erläutert: „Dass alle Rechnungen zu 100 Prozent übernommen werden, ist utopisch“, so der Sozialdemokrat. Mälzer allerdings erwähnte zuvor, er selbst wolle dann den Rest der Lohnkosten stemmen.

Unterdessen zeigen sich in Hamburg die Gastronomen solidarisch, wie stern.de schildert: Tim Mälzer und viele Kollegen wollen Menschen selbstgekochte Mahlzeiten per Lieferdienst zukommen lassen, die gerade unermüdlichen Einsatz für die Gesellschaft zeigen: aus dem Gesundheitssystem, den Rettungskräften oder auch Supermarkt-Kassierern.

