Coronavirus in Deutschland: RTL ändert sein Programm - eine Sendung wird vorerst verschoben

Köln - In der neuesten Pressemitteilung spricht RTL von einer Initiative „Gemeinsam gegen Corona“. Wegen mehrerer Sondersendungen zu Covid-19 ändert RTL nun sein Programm an mehreren Stellen. Vor allem der Mittwoch, der 18. März, ist betroffen. Eigentlich sollte ab 20.15 Uhr auf RTL die „Mario Barth deckt auf!“-Show ausgestrahlt werden. Nun soll die Show jedoch von 20.15 bis 23.15 Uhr durch ein „stern TV“-Special wegen des Coronavirus* ersetzt werden. Die Sendung „Die neuesten Entwicklungen und Informationen zum Thema Corona" wird dabei von Steffen Hallaschka moderiert. Zusätzlich sollen Studiogäste eingeladen sein. Die erste Folge der Show von Mario Barth soll nun am 25. März ausgestrahlt werden. Für Folge zwei gibt es zurzeit noch keinen Ersatztermin. Auch ProSieben hat kürzlich Änderungen an seinem Programm vorgenommen und damit einige Zuschauer verärgert.

Anschließend zeigt RTL ab 23.15 Uhr „Stunde Null - Wettlauf mit dem Coronavirus“. Die Dokumentation wurde von RTL mit den folgenden Worten vorgestellt: "Das Coronavirus hält Deutschland und den Rest der Welt in Atem. Wie konnte es zur rasanten Verbreitung kommen und was bedeutet der Ausbruch für unseren Alltag?". Ab 24 Uhr soll in einem „Nachtjournal Special“ das „Wichtigste vom Tag zum Thema Corona“ zusammengefasst werden. Alles Wissenswerte zu Inkubationszeit, Ansteckungsgefahr und die Epidemie von Corona finden Sie auf merkur.de*.

Coronavirus in Deutschland: Programmänderung bei RTL auch am Sonntag

Bei der Änderung am Sonntag will RTL wohl auf die derzeit angespannte Situation im Land reagieren. Der Kölner Sender hat sich kurzfristig dazu entschieden, einen Katastrophenfilm durch einen Liebesfilm zur Primetime zu ersetzen. Dabei handelt es sich um den US-Thriller „Inferno“ mit Tom Hanks als Hauptdarsteller, der sich zurzeit in häuslicher Quarantäne befindet. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Dan Brown und stellt den dritten Teil der Verfilmung von Dan Browns Romanen mit Tom Hanks als Symbologe Dr. Robert Langdon dar.

Stattdessen zeigt RTL am Sonntagabend ab 20:15 Uhr einen wahren Klassiker: Dirty Dancing mit den Schauspielern Patrick Swayze und Jennifer Grey. Im Anschluss an den berühmten Tanzfilm geht es wie geplant mit "James Bond 007 - Ein Quantum Trost" weiter.

Parallel steht der Sonntagabend auf ProSieben im Zeichen der Jedi-Ritter. Ab 20.15 Uhr zeigt ProSieben zunächst die erste Folge der neuen "Star Wars"-Serie "The Mandalorian". Anschließend wird die Free-TV-Premiere von "Star Wars: Die letzten Jedi" ausgestrahlt.

Auch beim Kinderkanal (Kika) gab es wegen des Coronavirus Änderungen im TV-Programm.

