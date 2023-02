Creed III und Ant-Man and the Wasp: Woher kennt man Jonathan Majors?

Karrierestationen von Jonathan Majors © ABC/Disney+/MGM

Innerhalb von gerade einmal zwei Wochen starten gleich zwei Filme mit Jonathan Majors in den Kinos. Doch wer ist der Darsteller, der derzeit so präsent in Film und Fernsehen ist?

Jonathan Majors, der Star der aktuellen Filme „Creed III“ und „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ (hier zur Filmkritik) wird am 7. September 1989 in Kalifornien geboren und wächst mit seiner Mutter, einer Pastorin, einer Schwester und einem Bruder auf der Militärbasis auf, auf der sein Vater bei der Air Force beschäftigt ist. Doch dieser verlässt die Familie, die daraufhin nach Texas zieht. Als Teenager gerät Majors in allerlei Schwierigkeiten gerät und erst das Theaterspielen kann ihn von der Straße holen. Er studiert schließlich an der University of North Carolina School of the Arts und macht 2016 seinen Master an der Yale School of Drama. Nach dem Studienabschluss geht es stetig bergauf für den Schauspieler.

2017: When We Rise

In der Miniserie „When We Rise“ ist Jonathan Majors erstmals in einer Hauptrolle zu sehen. Darin geht es um den politischen Kampf und die persönlichen Schicksalen verschiedener Menschen aus der LGBT-Gemeinschaft, die sich seit den frühen Tagen der Bürgerrechtsbewegung für die Gleichstellung von queeren Individuen eingesetzt haben. Weitere Karrierestationen des Filmstars finden Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)