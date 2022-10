Dahmer: Serienkillerserie weiter auf Rekordkurs bei Netflix

Teilen

Monster - The Jeffrey Dahmer Story © © Netflix

„Monster - The Jeffrey Dahmer Story“ holt auch zwei Wochen nach Veröffentlichung immer wieder neue Rekorde beim Streaming-Giganten Netflix. Selbst in der All-Time-Top-10 ist der Serienmörderstory bereits eine Platzierung gelungen.

„Monster - The Jeffrey Dahmer Story“, genannt „Dahmer“, ist bei Netflix auch zwei Wochen nach Veröffentlichung weiter auf Rekordkurs. Wie die hauseigenen Abrufzahlen der Streaming-Plattform zeigen, wurden in der ersten Woche nach der Premiere am 21. September schon 196,2 Millionen Stunden des Zehnteilers angesehen. Damit gehört das Original, das von Superproduzent Ryan Murphy stammt, der zuvor die Formate „Hollywood“, „Ratched“, „Halston“ und „The Politician“ aus der Taufe hob, zu den absoluten Toptiteln, seitdem der Streamer die Art der Auswertung im Vorjahr umgestellt hat. Mittlerweile konnte die Serie (hier die Review zur Pilotepisode) sich noch steigern und brillierte in der zweiten Woche mit 299,84 Millionen Stunden. Mit diesen gesammelten Stunden innerhalb einer Woche kann es bisher nur die vierte Staffel der Hitserie „Stranger Things“ mithalten.

Doch auch in anderen Statistiken hat die Serienkillerserie es bereits auf einen beachtlichen Platz geschafft. Sie steht in der All-Time-Liste der meistgeschauten englischsprachigen Serien bei Netflix bereits auf Platz 9. Die aktuellen Zahlen, die der Streamingdienst herausgegeben hat, berücksichtigen dabei die Zugriffe bis zum 2. Oktober. Das am 21. Oktober gestartete „Dahmer“ hat für den Sprung in die Liste also nicht einmal volle zwei Wochen gebraucht und dürfte sich also noch weiter nach vorne schieben. Aktuell sind die ersten drei Plätze mit der vierten Staffel „Stranger Things“ und den ersten beiden Staffeln „Bridgerton“ belegt. Welche Serien die Serienkillerserie vermutlich noch überholen wird, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)