„Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ – True-Crime-Serie retraumatisiert Angehörige

Von: Janine Napirca

Die Netflix-True-Crime-Serie „DAHMER – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ über den bekannten Serienmörder retraumatisiert Angehörige.

Derzeit führt „DAHMER – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ weltweit die Top 10 der meistgesehenen Serien auf Netflix an, worüber sich der Regisseur Ryan Murphy sehr freut und sich bei allen Netflix-Abonnenten und -Abonnentinnen, welche die True-Crime-Serie gestreamt haben, auf Instagram bedankt: „Danke, dass Sie Dahmer zur weltweit meistgesehenen Netflix-Fernsehsendung gemacht haben“. Auf welche Serien und Filme Sie sich im Oktober 2022 bei Netflix freuen dürfen, erfahren Sie hier.

Seit dem 21. September 2022 können Sie die zehnteilige True-Crime-Serie über den Serienmörder Jeffrey Dahmer auf Netflix streamen. Wann die fiktive Netflix-Psychothrillerserie „You – Du wirst mich lieben“ endlich weitergeht, wurde nun ebenso bekanntgegeben wie das Startdatum der fünften Staffel „The Crown“ auf Netflix.

Worum geht es in der True-Crime-Serie „DAHMER – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ auf Netflix?

Die Serie behandelt die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte des Serienmörders Jeffrey Dahmer. Angaben des Streamingdienstes zufolge hat der Protagonist zwischen 1978 und 1991 auf grausamste Weise sieben Menschen ermordet. Im Mittelpunkt der Serie „DAHMER – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ stehen zum einen die Verbrechen, zum anderen die Betroffenen, die mit systemischem Rassismus und Versagen der Polizei zu kämpfen hatten. Wie viel Wahrheit an der True Crime-Netflixserie „DAHMER – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ dran ist und warum die Familien der Ermordeten unzufrieden mit der Netflixproduktion sind, lesen Sie im Folgenden. Ob die Netflixserie „Verschwunden in Lørenskog ebenfalls auf wahren Begebenheiten basiert, erfahren Sie hier.

Haben Sie „DAHMER“ schon auf Netflix gestreamt? Die True-Crime-Serie über den bekannten Serienmörder führt aktuell die Top 10 der meistgesehenen Netflix-Serien weltweit an. © Courtesy Of Netflix

Was ist wahr an „DAHMER – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ auf Netflix?

+++Triggerwarnung+++

Der Serienmörder Jeffrey Dahmer wurde 1991 verhaftet und gestand 17 Morde, von denen ihm 16 nachgewiesen werden konnten. Zwischen 1978 und 1991 hat er junge Männer und Jugendliche aus der Homosexuellenszene in Milwaukee in seine Wohnung gelockt, betäubt, missbraucht und erwürgt. Anschließend hat er nekrophile Handlungen an den Leichen vorgenommen und sie zerstückelt. Weil er auch Kannibalismus praktizierte, bekam er von den Medien den Namen „Der Milwaukee Kannibale“ oder „Das Milwaukee Monster“. Für seine Verbrechen bekam Dahmer mehrere lebenslange Haftstrafen, im Alter von 34 Jahren wurde er jedoch von einem anderen Gefängnisinsassen erschlagen.

Hier sehen Sie den Trailer zur neuen Netflix-Serie „DAHMER – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“

„DAHMER“: Darum kritisieren Angehörige Netflix für die Serie

Während die True-Crime-Serie „DAHMER“ auf Netflix einen riesigen Hype erfährt, sind die Angehörigen mit der Aufarbeitung der wahren Geschehnisse einem Bericht des Stern zufolge unzufrieden. Rita Isbell, die Schwester des Ermordeten Errol Lindsey, kritisiert die Netflix-Serie, weil sie nicht mit den betroffenen Angehörigen und Familien abgestimmt war.

Ich wurde nie wegen der Serie kontaktiert. Ich habe das Gefühl, Netflix hätte uns fragen sollen, ob wir ein Problem damit haben oder wie es uns damit geht. Sie haben uns nichts gefragt, sie haben es einfach gemacht.

Vor Gericht hat sie damals eine emotionale Zeugenaussage gemacht, die auch in der Serie vorkommt. Jeffrey Dahmer hatte ihren Bruder Errol Lindsey 1991 im Alter von 19 Jahren mit Schlaftabletten betäubt, mit einem Lederriemen erwürgt und sich schließlich dabei gefilmt, wie er die Leiche zerstückelte. Laut Bericht hätte sich Isbell zumindest eine finanzielle Entschädigung gewünscht: „Es ist traurig, dass sie einfach Geld mit dieser Tragödie machen.“

Auch ihr Cousin, Eric Perry, kritisiert die Serie auf Twitter: „Ich sage niemandem, was er sich anschauen soll. Ich weiß, dass True Crime riesig ist, aber wenn ihr euch wirklich für die Opfer interessiert, meine Familie (die Isbells) ist wütend auf diese Serie. Wir werden immer wieder retraumatisiert – und wofür? Wie viele Filme/Serien/Dokumentationen brauchen wir noch?“

Er kritisiert ebenfalls, dass sich die Netflix-Serie an ihrem Leid finanziell bereichert, ohne dass die Angehörigen etwas davon bekommen. Die Hinterbliebenen hätten seiner Ansicht nach wenigstens gerne vorab erfahren, dass es überhaupt eine weitere Serie über Jeffrey Dahmer geben soll. „Meine Familie wurde von der Serie informiert, als alle anderen es auch wurden“, sagt Eric Perry.