„Dancing on Ice“-Star enthüllt Vorlieben seiner Ehefrau - Diese lässt Männer aufhorchen

Regelmäßig ist Eric Stehfest als Schauspieler in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen. Jetzt macht er bei der am Freitag startenden Sat.1-Show „Dancing on Ice“ mit.

Und da zählt der 30-Jährige schon im Vorfeld mit seiner Tanzpartnerin Amani Fancy zu den Favoriten. Erste Kandidaten mussten die Sat.1-Show noch vor dem eigentlichen Start verlassen.

Auch privat läuft es für Stehfest rund. Seit vier Jahren ist er mit der Sängerin Edith (23, „Lotta Laut“) verheiratet, gemeinsam haben sie ihre Drogensucht besiegt. Das Glück perfekt macht ein inzwischen dreijähriger Sohn. Aber nicht nur das. Auch der Umgang in der starken, aber auch ungewöhnlichen Beziehung, die durch gegenseitiges Vertrauen geprägt ist.

„Dancing on Ice“: Eric Stehfest mit bisexueller Frau verheiratet

Denn Edith ist bisexuell und Eric vertraut seiner Ehefrau voll und ganz. „Wir führen eine gleichberechtigte Ehe. Wir wussten von der ersten Sekunde, worauf wir uns einlassen, doch zwischen Wissen und Umsetzen liegt eine Menge. Ich liebe es, mit Edith diesen Weg zu gehen“, sagte er im Interview mit der Bild-Zeitung.

Gerade die Offenheit sei es, die die Liebe zueinander stärke. Stehfest verriet, dass über Wünsche nach neuen Sex-Partnern gesprochen werde. „Wenn jemand Lust auf Sex mit einer anderen Person hat, reden wir offen darüber. Wir erleben es gemeinsam oder lassen es“, sagte er über Ediths Leidenschaft für Frauen.

„Dancing on Ice“: Gegenseitiges Vertrauen bei Sex-Partnern

Dabei habe Eric mit Ediths Parallel-Beziehungen zu Frauen anfangs nicht viel anfangen können. „Sie sorgten jedes Mal dafür, dass Edith mehr über sich herausfand. Anfangs war es für mich sehr schwer zu verstehen, warum sie sich so stark verändert. Jetzt weiß ich, dass ich die Chance habe, mich mit zu verändern.“

Ediths Faible für Frauen begann, als sie 14 Jahre alt war. „Damals habe ich erkannt, dass es nicht darum geht, ein Geschlecht zu lieben, sondern einen Menschen“, sagte sie der Bild (Bezahlschranke). Die Verbindung zwischen zwei Frauen habe „immer einen einzigartigen Hauch Magie in sich“.

Mal sehen, ob die tolle Ehe Stehfest auch bei „Dancing on Ice“ - das sind die Kandidaten - pushen kann.

