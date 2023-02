„Dann streichel’ ich dich ein bisschen“: Dieter Bohlen provoziert DSDS-Veganerin weiter

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Raffaela Raab will bei DSDS die Jury beeindrucken. Ihr veganer Lifestyle sorgt dabei aber für Zoff mit Dieter Bohlen und Pietro Lombardi. Im Netz feuert der Poptitan weiter gegen die Kandidatin.

München – Seit dem Mobbing-Skandal um Dieter Bohlen (69) und Jill Lange (22) und dem öffentlichen Konflikt zwischen dem Modern-Talking-Star und seiner Jury-Kollegin Katja Krasavice (26) scheint die anfängliche Freude über die DSDS-Jubiläumsstaffel wie weggefegt. In der neuesten Folge rücken die unschönen Schlagzeilen der letzten Wochen aber für einen Moment in den Hintergrund, denn statt RTL-Urgestein Dieter sorgt die Veganerin Raffaela Raab (27) beim RTL-Gesangswettbewerb für mächtig Furore.

„Was ist, wenn du mir schmeckst?“: DSDS-Veganerin Raffaela stichelt gegen Dieter Bohlen

Wirklich nötig hat Raffaela Raab den großen Gesangserfolg nicht, denn unter ihrem TikTok-Pseudonym „Die militante Veganerin“ hat die Wienerin bereits stolze 470.000 Follower um sich geschart. Bei DSDS scheint sie deshalb vor allem ein Ziel zu verfolgen: Musikalisch ihre Message zu verbreiten und damit ein Millionenpublikum zu erreichen. Mit ihren extremen Meinungen bringt die radikale Veganerin die DSDS-Juroren Dieter Bohlen und Pietro Lombardi (30) dabei aber ziemlich in Rage.

Noch bevor sie ihren selbstgeschriebenen Song „Was du nicht willst“ anstimmt, kann sich Raffaela eine abfällige Bemerkung zu Pietros Fleischkonsum nicht verkneifen: „Hättest du die Tiere auch selbst ermordet? (...) Hättest du ihnen ein Messer in die Kehle gesteckt?“

Nach ihrer Performance – für die es von Dieter Bohlen und Co. viermal „Nein“ gibt – und einer TikTok-Videomessage vom Poptitan, in der dieser betont, allen sollen essen, was ihnen schmeckt, scheint die Sache für Raffaela aber noch lange nicht abgeschlossen. „Und was ist, wenn du mir schmeckst, Dieter?“, schießt sie zurück, „Darf ich dich dann auch so behandeln, wie du die Tiere für deinen Geschmack behandeln lässt?“

„Verstörende Zeilen“: RTL warnt vor Lied von Kandidatin Raffaela So etwas hat es bei DSDS bisher noch nicht gegeben: Vor Raffaela Raabs Auftritt mit ihrem eigenen Lied „Was du nicht willst“ warnt der Sender die Zuschauer vor den „verstörenden Songtexten“ ihrer Eigenkomposition. Kaum ist der erste Ton erklungen, wird deutlich, dass das nicht übertrieben war. „Ich hoffe du landest im Kükenschredder“, singt der TikTok-Star, „In der Schlachtkammer ist noch ein Platz für dich frei“. Die Jury um Dieter Bohlen und Pietro Lombardi wirkt von diesem Statement sichtlich irritiert – und nach ein paar Zeilen winkt der Poptitan die Performance ab. (Quelle: RTL+/DSDS)

„Kannst gerne immer vorbeikommen“: Dieter Bohlen tritt gegen DSDS-Veganerin Raffaela nach

Raffaelas Worte lässt Dieter Bohlen natürlich nicht einfach auf sich ruhen und meldet sich prompt mit einer zweiten Videobotschaft zu Wort. „Wenn ich dir schmecke, kannst du gerne immer vorbeikommen“, provoziert der DSDS-Boss die Kandidatin, „dann streichel’ ich dich ein bisschen. Ich glaube, das wird dir richtig helfen auch, dann wärst du nicht immer so aggro.“ Einer Meinung werden die beiden wohl niemals sein und zum Abschluss richtet der Starproduzent noch ein paar Worte an seine Fans: „Seid nicht wie Raffaela. Liebt das Leben, seid positiv.“

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Neben den fragwürdigen Gesangsleistungen, die auch dieses Jahr wieder die Castinghallen von DSDS heimsuchen, dürfte auch Raffaelas Auftritt noch lange in Erinnerung bleiben – wenn auch eher aus den falschen Gründen. Indessen spitzt sich die Lage im Konflikt zwischen den Juroren weiter zu, denn RTL verpasst Katja Krasavice für die DSDS-Liveshows mit Dieter Bohlen einen Maulkorb. Verwendete Quellen: RTL+/DSDS/Folge vom 15. Februar 2023, TikTok/diemilitanteveganerin3, TikTok/dieterbohlen