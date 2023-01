Das Dschungelcamp auf RTL: Erfolgreichstes TV-Programm am Montagabend

Am Montagabend (16. Januar) fährt das Dschungelcamp auf RTL Hammer-Quoten ein! Es ist das erfolgreichste TV-Programm an diesem Abend. Lesen Sie hier mehr:

Es ist eines der beliebtesten TV-Formate im deutschen Fernsehen! Seit dem 13. Januar 2023 laufen wieder neue Folgen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL. Zwölf mutige Promis wagen sich dieses Jahr nach Down Under, um die Krone zu holen Königin oder König des Dschungels zu werden. Dabei fährt das Format Hammer-Quoten ein!

MANNHEIM24 verrät, welche Quoten das Dschungelcamp auf RTL am Montagabend gemacht hat – und warum es das erfolgreichste Programm im TV war.

Schon zum 16. Mal wird eine neue Staffel „Das Dschungelcamp“ auf RTL ausgestrahlt. Neben Stars wie Claudia Effenberg oder Markus Mörl will auch Lucas Cordalis die Krone nach Hause holen. (fas)