Das Sommerhaus der Stars: Cosimo kann großes Geschäft kaum halten

„Sommerhaus der Stars“-Kandidat Cosimo und seine Freundin Nathalie © RTL/Stefan Gregorowius

In Folge 3 von „Sommerhaus der Stars“ steht das nächste Spiel an. Kandidat Cosimo hat danach aber ein großes Problem: Er muss dringend aufs stille Örtchen. Lesen Sie hier, warum:

„Das Sommerhaus der Stars“ ist bereits in vollem Gange: Seit dem 7. September läuft die neue Staffel auf RTL. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können die Folgen bereits früher auf RTL+ streamen. In Folge 3, die bereits seit 11. September auf RTL+ online ist, erlaubt sich „Sommerhaus der Stars“-Kandidat mal wieder einen Riesen-Patzer: Er muss dringend auf die Toilette, weil er sein großes Geschäft kaum halten kann.

MANNHEIM24 verrät, was vor Cosimos Toiletten-Drama bei „Sommerhaus der Stars“ vorgefallen ist – und ob er es noch rechtzeitig schafft.

Schon zum siebten Mal wird „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel „DAS Promi-Paar“ 2022. Dem Siegerpärchen winkt eine Prämie von 50.000 Euro. (fas)