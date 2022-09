Das Sommerhaus der Stars: Ekel-Spiel bringt Mario Basler an seine Grenzen

Das Sommerhaus der Stars: Mario Basler gerät bei Ekel-Spiel an seine Grenzen. © RTL

In Folge 3 von „Sommerhaus der Stars“ steht das nächste Spiel an. In einem Quiz bekommen die Stars ekelerregende Speisen aufgetischt. Lesen Sie hier, warum Mario Basler dabei an seine Grenzen kommt:

„Das Sommerhaus der Stars“ ist bereits in vollem Gange: Seit dem 7. September läuft die neue Staffel auf RTL. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können die Folgen jeweils früher auf RTL+ streamen. In Folge 3, die bereits seit dem 11. September auf RTL+ verfügbar ist, steht das nächste Spiel für die Promis an. Bei „Tischlein, deck dich“ müssen die Paare abwechselnd knifflige Fragen beantworten. Dabei werden ihnen ekelerregende Speisen kredenzt.

MANNHEIM24 verrät, warum Mario Basler bei dem Ekel-Spiel im „Sommerhaus der Stars“ an seine Grenzen kommt.

Schon zum siebten Mal wird „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel „DAS Promi-Paar“ 2022. Dem Siegerpärchen winkt eine Prämie von 50.000 Euro. (fas)