Das Sommerhaus der Stars: Marcel und Lisa lassen Rauswurf nicht auf sich sitzen

Marcel Dähne und Lisa-Marie Weinberger von „Sommerhaus der Stars“ © RTL/Stefan Gregorowius

Marcel Dähne und Lisa-Marie Weinberger fliegen in Folge 2 von „Sommerhaus der Stars“ raus. Die beiden sind nicht gerade „amused“. Lesen Sie hier, wie sie ihrem Unmut in Folge 3 Luft machen:

Seit dem 7. September läuft die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel „DAS Promi-Paar“ 2022. Zuschauer, die einen Premium-Account bei der Online-Streamingplattform RTL+ besitzen, können jede Folge schon früher streamen. In Folge 3 von „Sommerhaus der Stars“, die bereits seit Sonntag (11. September) auf RTL+ abrufbar ist, steht der Auszug von Marcel Dähne und Lisa-Marie Weinberger an, nachdem sie in Folge 2 rausgewählt wurden:

MANNHEIM24 verrät, welches böse Nachspiel im „Sommerhaus der Stars“ der Rauswurf von Lisa und Marcel hat.

Schon zum siebten Mal wird „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Die Promis leben hier für mehrere Tage auf einem heruntergekommenen Bauernhof. In Spielen können sie sich für die nächste Runde sichern. (fas)