„Irgendwas stimmt mit den Beinen nicht“ – Davina Geiss erntet skurrile Kommentare

Davina Geiss postet ein neues Foto auf Instagram. Darauf sieht die 20-Jährige schlank und schick gekleidet aus. Das ärgert die Fans und löst eine regelrechte Debatte aus:

Millionärstochter Davina Geiss sorgt mal wieder für absurde Kommentare unter ihren Fotos bei Instagram. Der Geissens-Nachwuchs kann noch nicht einmal ein Aufzug-Selfie posten, ohne dabei gleich einen Shitstorm auszulösen. Fans und Follower debattieren, streiten und regen sich dabei in schriftlicher Form auf – ob über das Foto von Davina, oder aber über einander. MANNHEIM24 berichtet, was die Davina-Debatte ausgelöst hat:

Name Davina Shakira Geiss Geburtsdatum 30. Mai 2003 (20) Eltern Carmen und Robert Geiss

Fiese Kommentare gegen Shania und Davina Geiss auf Instagram

Die beiden Geiss-Girls Davina und Shania überraschen ihre Fans mit so manch einem Kracher-Foto auf den sozialen Medien. So passt es manch einem Fan nicht, wie die beiden Schwestern gekleidet sind, wo sie sich befinden und was im Hintergrund ihrer Posts zu sehen ist. Manchmal prasseln auch fiese Kommentare auf Davina Geiss herab, wenn sie sich den einen oder anderen Filter über ihr Foto legt.

Auch an ihrer jüngeren Schwester haben die Fans so manches auszusetzen. Ihr Lifestyle wird kritisch gesehen und Shania Geiss wird hie und da sogar als „verwöhnte Göre“ betitelt. Ganz schön fies, wenn man bedenkt, dass die beiden erst 18 und 20 sind und darüber hinaus auch echte Gefühle haben, die mit solchen Ausdrücken verletzt werden können.

Geiss-Girls Shania und Davina führen Luxusleben

Doch Shania und Davina Geiss scheinen Kommentare solcher Art mittlerweile gewohnt zu sein. Die beiden Schwestern aus gutem Hause der Geissens lassen sich davon nicht unterkriegen und stehen zu ihrer luxuriösen Lebensweise. Diese dokumentieren sie in ihrer neuen Staffel von „Davina & Shania – We Love Monaco“ bei RTLZWEI.

Dabei zeigen die beiden Geiss-Schwestern, was sie haben und der Zuschauer bekommt einen Einblick in das glamouröse Leben der beiden jungen Frauen. Auch Carmen und Robert Geiss tauchen hin und wieder auf und geben ihren Senf dazu. Doch kommen wir nun zu Davinas neuem umstrittenen Foto auf Instagram – darauf ist die 19-Jährige in einem Artdeco Aufzug zu sehen und posiert vor dem dort hängenden Spiegel.

Nach Davina Geiss‘ Post auf Instagram: Fans sind außer sich

Davina Geiss ist auf ihrem Foto wie immer schick gekleidet. Sie trägt einen figurbetonten Blazer mit üppigen Totenköpfen im Kragenbereich, eine funkelnde Designertasche und schwarze Overknees – allem Anschein nach aus Veloursleder. Vor ihrem Gesicht hält sie ihr Smartphone, mit dem sie das Szenario im Lift auch fotografisch festhält. Das ist übrigens der Artikel, für den Shania und Davina Geiss am meisten Geld ausgeben.

Die Fans sind außer sich (Rechtschreibung aus den Kommentaren übernommen): „Endlich, die üblichen Bilder von dir, mit Smartphone vorm Gesicht. P. S. Dein rechtes Bein ist ja extrem dünner. Hatteste vor kurzem das Bein gebrochen?“ Kommentiert ein Mann und ein anderer schließt sich sogleich an: „Irgendetwas stimmt da mit den Beinen nicht und auch der Oberkörper (Taille) scheint mir unnatürlich dünn zu sein. Hast du diese schrägen Tricksereien wirklich nötig?“

Hasskommentare gegen Davina Geiss: Fans setzen sich ein

Offensichtlich haben die Follower diesmal was an Davinas Figur auszusetzen und unterstellen ihr den Missbrauch von Photoshop – denselben Shitstorm löst bereits Shania Geiss mit ihrem Foto aus dem Urlaub aus. Und es geht noch weiter: „Bist du wirklich so schlank??? im TV sieht es immer etwas mehr aus! Ich finde beides gut aber Faken hast du nicht nötig!“, kommentiert ein weiterer erwachsener Mann.

Natürlich gibt es zahlreiche Fans und Follower, die sich für Davina Geiss einsetzen. Sie stellen sich gegen Hasskommentare und bekommen es selbst mit welchen zu tun. Neben all diesen skurrilen Anmerkungen Davina gegenüber stellt sich die Frage, weshalb sich manche Menschen im Netz so skrupellos verhalten. Immerhin kann so ein Verhalten durchaus verletzend sein. (mad)

Rubriklistenbild: © Instagram Davina Geiss (Screenshot)/Montage HEADLINE24