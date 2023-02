DC Universe: Wie sieht die erste Phase Film- und TV-Plans aus?

James Gunns Pläne für die DC-Studios basieren auf beliebten Comics © DC Comics

James Gunn ist einer der neuen Captains bei DC Studios. Nun hat er einen Teil der ersten Phase des neuen DCU verkündet. Dazu gehören neben Filmen mit Superman und Batman auch einige Überraschungen im Film- und Serienbereich sowie erwartbare Projekte.

Seit November ist Regisseur, Drehbuchautor und Produzent James Gunn einer der Co-Chairmen und CEOs bei DC Studios (ehemals DC Films). Zusammen mit Peter Safran hat er eine Strategie erdacht, die nun mit der Öffentlichkeit geteilt wurde.

Vier bereits fertige Filme für 2023 werden ins Kino kommen („Shazam! - Fury of the Gods“, „The Flash“, „Blue Beetle“ und „Aquaman and The Lost Kingdom“). The Flash soll wie angekündigt ein Reboot mit sich bringen. Dann folgt „Chapter 1: Gods and Monsters“ mit TV-Serien und Filmen. Dabei wird unterschieden zwischen DCU und Elseworlds („The Joker 2“ und „The Batman“-Filme). Wie die Strategie weiterhin aussieht, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)