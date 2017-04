„Dick oder schwanger?“: Niederländer wütend über TV-Show

Amsterdam - Kandidaten in der niederländischen TV-Show „Nimm Deine Badesachen mit“ müssen raten, ob eine Frau schwanger ist oder dick. Oder, ob die Brüste einer Frau echt sind oder falsch.

Die neue TV-Show sorgt in den Niederlanden für Wut: Bei dem Spielchen „Dick oder schwanger?“, eine Rubrik in der Show „Nimm Deine Badesachen mit“, begutachteten bei der ersten Ausgabe am Sonntagabend vier Männer eine Frau auf einem drehenden Plateau und rieten, ob sie schwanger ist oder korpulent.

Zum Abschluss der Show bewerteten die Kandidaten die Brüste einer Frau nach ihrer Echtheit. Für das Spielchen wurde eine blonde Frau auf die Drehscheibe gestellt.

Der öffentlich-rechtlichen Sender NPO3 hatte die Show am Sonntag erstmals ausgestrahlt. Etwa 300.000 Zuschauer sahen die Premiere. Die zweite Ausgabe soll am Ostersonntag (21.20 Uhr) folgen.

„Peinlich“ und „sexistisch“

Auf Twitter regnete es negative Reaktionen: „Peinlich“ und „sexistisch“, klagten zahlreiche Zuschauer. „Wie tief kann man in NL sinken?“, fragt sich einer.

Sender weist Kritik zurück

Der Sender wies die Kritik am Montagabend zurück. Die Show sei ein „satirischer Rahmen, um Vorurteile wegzulachen.“ Doch damit erntete der Sender nur Hohn im Netz: „Bodyshamen ist keine Satire“, twitterte eine Frau.

In der Show mussten die Kandidaten auch raten, ob ein Mann Bauarbeiter oder Pole war und ein anderer Deutscher oder Niederländer.

