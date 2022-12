Die besten Seriendarsteller 2022

Drei unserer Lieblingsdarsteller © HBO/ Netflix/ FX

Welche Schauspieler haben in der Serienjunkies-Redaktion im vergangenen Jahr für Begeisterung gesorgt? In der Topliste werden die zehn Darsteller vorgestellt, die die Serienlandschaft 2022 bereichert haben.

Ein guter Hauptdarsteller ist ein wichtiger Grund, eine Serie immer wieder einzuschalten. Selbst ein starker Star in der zweiten Reihe kann die Herzen der Zuschauer schnell höher schlagen lassen. Im Jahr 2022 gab es in der Riege der Seriendarsteller so manchen, der die Fans begeistern konnte. Mit dabei sind alte Bekannte aber auch Neuzugänge.

Platz 10: Antony Starr

Antony Starr in The Boys © Amazon Prime Video

Antony Starr ist als nicht ganz perfekter Superheld The Homelander ein wichtiger Grund, die Serie „The Boys“ einzuschalten. Wer wissen will, wer auf Platz neun bis eins landet, findet die Auflösung bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)