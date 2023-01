Die besten Whodunnit-Krimis: Was man nach Glass Onion streamen kann

The Afterparty © AppleTV+

Klassische Whodunnit-Krimis mit verdächtigem Ensemble sind seit Knives Out und Glass Onion erneut in aller Munde. Doch welche elementaren Serien und Filme sollte man sich nach den augenzwinkernden Werken von Regisseur Rian Johnson zu Gemüte führen?

Ein Whodunnit (etwa: Wer war‘s?) ist eine klassische Krimi-Erzählung, bei der sich den Ermittelnden und dem Publikum bis zum Ende die Frage stellt, wer das vorliegende Verbrechen aus welchem Grund und wie genau begangen hat. Regisseur Rian Johnson („Brick“, „Star Wars: The Last Jedi“) verbrachte es mit seinen Filmen „Knives Out“ (2019) und „Glass Onion“ (2022), die Erwartungen an dieses Genre zu unterwandern und gleichzeitig sehr gute Einträge mit allen klassischen Elementen abzuliefern, wobei man sich vor mehreren Klassikern verneigte und nach längerer Zeit wieder großes Interesse am Whodunnit generieren konnte.

Wer nun nach dem Glaszwiebel-Fall weiterhin Appetit auf Mitratekrimis hat, kann noch einiges, was das Genre zu bieten hat, aufspüren. Ganz im Sinne von „Knives Out“ und Südstaatenschnüffler Benoit Blanc (Daniel Craig) nehmen sich nicht alle Einträge und Ermittelnden komplett ernst, während andere sehr dramatische Kriminalfälle mit kreativer Auflösung präsentieren.

The Afterparty (2022-)

In der Whodunnit-Komödie „The Afterparty“ von Apple TV+ wird der Popstar Xavier (Dave Franco) während einer Afterparty nach dem Klassentreffen seines 2006er Jahrgangs ermordet. Von seinem Strandhaus aus warf man ihn vom Balkon, so dass die eintreffende Ermittlerin, Detective Danner (Tiffany Haddish) die Verdächtigten Indigo (Genevieve Angelson), Aniq (Sam Richardson), Zoe (Zoe Chao), Brett (Ike Barinholtz), Chelsea (Ilana Glazer), Walt (Jamie Demetriou) und Yasper (Ben Schwartz) einzeln befragt. Die Aussagen der Befragten werden dabei stilistisch sehr unterschiedlich präsentiert, was der besondere Clou des Formats ist.

Die Serie stammt vom Filmemacher-Duo Phil Lord und Christopher Miller („22 Jump Street“, „The Last Man on Earth“, „Brooklyn Nine-Nine“), die aktuell schon an der zweiten Staffel arbeiten. Mehr als zehn weitere Tipps finden sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)