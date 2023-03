Die Fabelmans: Filmkritik

Szenenfoto aus dem Film Die Fabelmans © Universal Studios

Mit Die Fabelmans präsentiert der US-Regisseur Steven Spielberg eines seiner persönlichsten Werke. Es geht um die Faszination der Filmkunst sowie um familiäres Trauma. Vor allem Michelle Williams glänzt dabei in der Mutterrolle.

Selbst mit Mitte Siebzig kann ein Mann noch so eng in Verbindung mit seinem inneren Kind stehen, dass es einen zweieinhalbstündigen Film inspiriert. Steven Spielberg, dessen Name ganz oben erscheint, wenn man das Wort „Regisseur“ googelt, zeigt sich mit seinem jüngsten Werk, „Die Fabelmans“, selten verletzlich. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren hat er dabei auch am Drehbuch mitgewirkt, was unterstreicht, wie persönlich das Projekt für ihn war. Gewidmet hat er es seinen Eltern, die erst vor wenigen Jahren aus dem Leben schieden.

Porträtiert werden die beiden, die hier Mitzi und Burt Fabelman heißen, von Michelle Williams („Fosse/Verdon“, „Dawson‘s Creek“) und Paul Dano („The Batman“, „Escape at Dannemora“). Youngster Gabriel LaBelle darf derweil als junger Stellvertreter für Spielberg selbst fungieren, der auf den Namen Sammy hört. Wir erleben seine Kindheit, mit der ersten lebensverändernden Kinoerfahrung und späteren familiären Desillusionierungen...

Ebenfalls im Ensemble mit dabei: Seth Rogen („Pam & Tommy“, „Superbad“) als Onkel Bennie, Jeannie Berlin („The Night Of“) als Großmutter Hadassah und Gaststar Judd Hirsch („Superior Donuts“, „Taxi“), der - wie auch Williams - durch seinen Auftritt sehr gute Chancen auf einen Oscar haben dürfte. Chloe East („Generation“) ist zudem als love interest dabei, während Julia Butters, Keeley Karsten und Sophia Kopera die vernachlässigten Schwestern des Protagonisten spielen. Wie der Film gelungen ist, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)