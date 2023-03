Die Ringe der Macht: Drei neue Gesichter in der zweiten Staffel

Teilen

Ciarán Hinds in GoT, Tanya Moodie in Star Wars 9 und Rory Kinnear in Men © HBO/Disney/DNA Films

Ciarán Hinds, Tanya Moodie und Rory Kinnear sind die jüngsten Neuzugänge bei The Lord of the Rings: The Rings of Power, dessen zweite Staffel aktuell in Arbeit ist. Bis zur Rückkehr ins Zweite Zeitalter von Mittelerde wird es wohl aber noch bis 2024 dauern.

Amazon Prime Video hat drei neue Castmitglieder für die Tolkien-Adaption „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“) zu verzeichnen. Demnach werden der irische Schauspieler Ciarán Hinds („Rome“, „Game of Thrones“), die britisch-kanadische Tanya Moodie („A Discovery of Witches“, „Star Wars: The Rise of Skywalker“) und der Engländer Rory Kinnear („Penny Dreadful“, „Our Flag Means Death“) ab der zweiten Staffel in noch nicht weiter beschriebenen, wiederkehrenden Rollen mitmischen. Weitere Infos zur neuen Staffel der Erfolgsserie von Amazon lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Gigilo)