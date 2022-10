Die Ringe der Macht: Die Dreharbeiten zur 2. Staffel sind bereits gestartet

Von: Ömer Kayali

Teilen

Die 2. Staffel von „Die Ringe der Macht“ wird womöglich nicht lange auf sich warten lassen, da die Produktion bereits in England gestartet ist.

„Die Ringe der Macht“ ist bereits ein großer Erfolg für Amazon. Millionen von Prime-Nutzern sehen sich die erste Staffel der „Herr der Ringe“-Serie an – auch wenn nicht jeder glücklich mit der neuesten Tolkien-Adaption ist. Die Produzenten starten die Dreharbeiten zur 2. Staffel nichtsdestotrotz mit Aufwind. Wie Amazon mitgeteilt hat, haben diese Anfang Oktober begonnen.

„Die Ringe der Macht“: Staffel 2 wird in England gedreht

Während Season 1 in Neuseeland gedreht wurde – wo auch Peter Jackson seine „Der Herr der Ringe“-Trilogie produzierte –, werden die Dreharbeiten für Staffel 2 von „Die Ringe der Macht“ nach England verlegt, in die Bray Studios vor London. Laut The Hollywood Reporter hat das unter anderem wirtschaftliche Gründe, da das günstiger sei. Staffel 2 soll ein weiteres Mal aus insgesamt acht Episoden bestehen.

Die Ringe der Macht: Wer ist wer? Fotostrecke ansehen

„Die Ringe der Macht“: Wann erscheint Staffel 2?

Zur Ausstrahlung hat sich Amazon noch nicht offiziell geäußert. Allerdings hat die Leiterin der Amazon Studios, Jennifer Salke, gegenüber dem Portal Variety einige Infos zur Produktion verraten. Staffel 2 soll Salke zufolge jedoch „so bald wie möglich“ erscheinen. „Wir wollen die Zeit zwischen den Saisons so kurz wie möglich, aber wir wollen die Messlatte genauso hochhalten“, so Salke.

Sie nennt jedoch noch kein Zeitraum für eine Veröffentlichung. Die Wartezeit aber womöglich nicht lang sein. Dass die 2. Staffel 2023 bei Amazon Prime Video landet, ist durchaus realistisch. Es liegt nahe, dass die Produzenten den September oder Oktober anpeilen, sodass die neue Season etwa ein Jahr nach der Premiere von „Die Ringe der Macht“ ausgestrahlt wird.