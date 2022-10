Die Ringe der Macht: Trailer zum 1. Staffelfinale

Morfydd Clark in „Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht“ © Amazon Studios

Was erwartet die Zuschauer im ersten Staffelfinale von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“? Kommen endlich die titelgebenden Zauberringe ins Spiel? Und wird die geheime Identität von Sauron preisgegeben? Ein letzter Trailer lädt zum Spekulieren ein.

Kommenden Freitag geht bei Amazon Prime Video die achte und somit letzte Episode der ersten Staffel von „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“) online. Zu dieser wurde extra noch ein zweieinhalbminütiger Trailer produziert, der vieles bereits Geschehene Revue passieren lässt, aber auch einen Ausblick darauf gibt, was die Zuschauer im letzten Kapitel der Tolkien-Adaption über das Zweite Zeitalter erwarten wird.

Was fehlte bisher in „Die Ringe der Macht“? Genau, eben die Ringe der Macht. Das könnte sich im Staffelfinale ändern, denn wie es aussieht, wurde die Schmiede in Eregion von Celebrimbor (Charles Edwards) fertiggestellt und Elrond (Robert Aramayo) besitzt noch ein Stück Mithril, woraus einer der drei Elbenringe gemacht werden müsste, den Galadriel (Morfydd Clark) später als Ringträgerin am Finger haben wird. Die Elbendame wird mit Lord Halbrand (Charlie Vickers) im Reich der Elben ankommen, wo der frischgebackene König der Southlands, die mittlerweile in Mordor verwandelt wurden, mit elbischer Medizin versorgt werden sollen. Den Trailer und alles, was er sonst noch verrät, finden Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)