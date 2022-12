Die Ringe der Macht: Weitere Darsteller für Staffel 2 gecastet

Teilen

Neue im Cast von „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ © Amazon Studios

Staffel zwei von „Der Herr der Ringe: Der Ringe der Macht“ ist bereits in England in Produktion und lädt weitere Schauspieler und eine Schauspielerin ein, um in Mittelerde mitzuwirken. Neu an Bord sind unter anderem Kevin Eldon, Selina Lo und Calam Lynch.

Die Amazon Studios haben acht neue Darstellende für die zweite Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ nach Mittelerde geholt. Bisher in noch nicht weiter beschriebenen Rollen. Neu an Bord sind Oliver Alvin-Wilson („The Bay“), Stuart Bowman („The Pact“), Gavi Singh Chera („The Undeclared War“), William Chubb („Vampire Academy“), Kevin Eldon („Game of Thrones“), Will Keen („His Dark Materials“), Selina Lo („Hellraiser“) und Calam Lynch („Bridgerton).

Bereits letzte Woche wurden die Schauspieler:innen Gabriel Akuwudike („Game of Thrones“), Yasen „Zates“ Atour („The Witcher“), Ben Daniels („The Crown“), Nia Towle („Persuasion“), Nicholas Woodeson („Rome“) und Newcomerin Amelia Kenworthy verpflichtet. Sam Hazeldine („Peaky Blinders“) wird im kommenden Kapitel seinen Kollegen Joseph Mawle in der Rolle des Ork-Anführers Adar ersetzen. Welche Figuren es neu zu besetzen gilt in der neuen Staffel, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)