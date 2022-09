Die Ringe der Macht: Wer spielt Elendil in der Amazon-Serie?

Der Herr der Ringe

Ob Theater, Film oder Serie - der Brite Lloyd Owen ist in jeder Schauspielsparte zuhause. Derzeit sieht man den 56-Jährigen als Elendil in der neuen Amazon-Serie Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht. Was der Darsteller zuvor gemacht hat, erfahrt Ihr hier.

Elendil gehört im Universum von „Der Herr der Ringe“ zu den großen heroischen Figuren des Legendariums. Das ist auch in der neuen Amazon-Serie, die bereits am ersten Tag mit einem Rekordabruf startete, von Anfang an deutlich geworden. Elendil stammt aus noblem Hause, tritt aber in der dritten Episode als stolzer Seemann auf, der die beiden Fremden nach Numenor eskortiert, um sie bei Regentin Miriel (Cynthia Addai-Robinson) und Kanzler Pharazon (Trystan Gravelle) vorstellig werden zu lassen. Für diese Episode bescheinigt unser Rezensent Darsteller Lloyd Owens eine der herausstechendsten Performances der Folge.

Der Schauspieler wird in London in eine walisische Schauspielerfamilie hineingeboren. Seine Ausbildung absolviert er am National Youth Theatre sowie der Royal Academy of Dramatic Art in London. Einen Abschluss legt er nicht ab. Das hindert ihn jedoch nicht an einem beeindruckenden Karrierestart auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Auf der Theaterbühne feiert er über Jahrzehnte Erfolge in zahlreiche Rollen. Was er jedoch auf der Mattscheibe bereits gemacht hat, lest Ihr bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)