Die Ringe der Macht: Wer spielt Largo Brandyfoot in der Amazon-Serie?

Für die Serie „Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht“ wurde die Familie Brandyfoot erschaffen. Angeführt von Vater Largo, der Bekanntschaft mit dem Fremden macht. Dargestellt wird der Harfuß-Vater von dem kanadischen Schauspieler Dylan Smith.

In der Serie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“) gehört Largo Brandyfoot zum Nomadenstamm um Sadoc Burrows. Eine Begegnung mit dem Fremden bringt ihn und seine Familie in die Bredouille - rettet sie aber auch. Darsteller Dylan Smith braucht hingegen keine Rettung. Er ist erfolgreich im Geschäft, auf der Bühne und vor der Kamera.

Dass er in der Filmwelt zu Hause ist, wurde dem Kanadier in die Wiege gelegt, schließlich ist er der Sohn des Oscar-nominierten Filmemachers John N. Smith und der Dokumentarfilmerin, Oscar-Preisträgerin und Mitglied der Royal Canadian Academy of Arts Cynthia Scott. Dylan Smith selbst wechselt jedoch erst nach einer Verletzung während des Versuchs, eine Profikarriere als Eishockeyspieler zu starten, ins Schauspielfach. Wo er seitdem überall zu sehen war, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)