Die Ringe der Macht: Wer spielt Miriel in der Amazon-Serie?

Der Herr der Ringe

+ © Amazon Studios/ USA Network Cynthia Addai-Robinson in „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ und in „Shooter“ © Amazon Studios/ USA Network

Die Elbin mit dem Talent zur Sticknadel spielt in der neuen Amazon-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ eine große Rolle. Welche Darstellerin erweckt Miriel zum Leben erweckt und woher kennt man sie?

In der Amazon-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“, die bereits am ersten Tag rekordverdächtige über 25 Millionen mal abgerufen wurde, hat Miriel in der dritten Episode als Herrscherin der westlich von Mittelerde gelegenen Insel Numenor ihren großen Auftritt. Die Menschen dieses prachtvollen Reiches wissen, was sie an ihrer exklusiven Heimat haben, und leben sehr isoliert vom Rest von Mittelerde.

Dargestellt wird sie von Cynthia Addai-Robinson, einer gebürtigen Londonerin, deren Eltern aus Ghana und den USA stammen. Die Darstellerin selbst wächst ab dem Alter von vier Jahren auch in den Vereinigten Staaten auf, wo sie auch ihre Karriere in Off-Broadway-Shows startet. 2009 schlägt ihre große Stunde auf der Mattscheibe. Welche erinnerungswürdige Rolle sie an Land zieht, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)