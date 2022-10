Die Ringe der Macht: Wer spielt den Ork Vrath in der Amazon-Serie?

Jed Brophy in „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ und in „The Men Who Built America: Frontiersmen“ © Amazon Studios/ Christopher Moss

Der Neuseeländer Jed Brophy sollte mittlerweile ein absoluter Tolkien-Experte sein, denn er spielte bereits in den Herr-der-Ringe-Filmen sowie in der Hobbit-Trilogie mit. In der neuen Serie „Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht“ ist er nun in Ork-Gestalt dabei.

Der Darsteller Jed Brophy hat in der neuen Serie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“) gleich mehrere Figuren zu vertreten, wenn sie auch alle von einem Schlage sind. Der Schauspieler schlüpft in die Haut der Orks, darunter am prominentesten der Ork namens Vrath. Der gewinnt seinen berüchtigten Ruf als er Theo (Tyroe Muhafidin) verletzt. In insgesamt fünf der Episoden sieht man Brophy als Ork.

Der Neuseeländer steht nach vielen Jahren auf der Bühne ab Anfang der Neunziger Jahre immer häufiger vor der Kamera und arbeitet 1992 beim Horrorfilm „Braindead“ erstmals mit Peter Jackson zusammen. Die Zusammenarbeit mit dem Regisseur und Drehbuch-Autor soll sich dann wie ein roter Faden durch seine Karriere ziehen. In welchen Jackson-Produktionen er seitdem zu sehen war, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)