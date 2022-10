Die Ringe der Macht: Wer spielt Waldreg in der Amazon-Serie?

Geoff Morrell in „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ und in „Top of the Lake“ © Amazon Studios/ SundanceTV/See-Saw Films

Geoff Morrell ist in Australien ein bekanntes Gesicht und auch hierzulande könnte man ihn bereits aus verschiedenen Serien kennen. Momentan spielt er in der Fantasyserie „Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht“ die Figur Waldreg.

Die Serie „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“) geht bei Amazon Prime dem Ende entgegen. Innerhalb der ersten Staffel sind auch in kleineren Rollen bekannte Gesichter aufgetaucht. Eines davon gehört zu Geoff Morrell. Der Australier spielt die Rolle des Waldreg. Er lebt in der Stadt Tirharad und arbeitet in der Kneipe der Stadt. Er wirkt wie ein hart arbeitender Bürger, doch insgeheim wünscht er die Rückkehr Saurons (hier 5 Theorien zu Identität von Sauron) herbei, dem er dienen möchte.

Darsteller Morrell beginnt seine Schauspielkarriere auf der Theaterbühne. Erst im Alter von 27 Jahren versucht er sich als Film- und Seriendarsteller und ist von nun an regelmäßig in australischen Serien zu sehen. So übernimmt er 1987 eine Hauptrolle in der Miniserie „Captain James Cook“. 1993 spielt Morrell eine Hauptrolle in dem preisgekrönten Drama „No Worries“ („Land hinter dem Regenbogen“). In der Miniserie „Bordertown“ geht es um Immigranten, die in den Fünfzigern nach Australien kommen - Geoff Morrell ist hier 1995 neben Cate Blanchett zu sehen. Aus welcher Krimiserie man ihn auch in Deutschland gesehen haben könnte, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)