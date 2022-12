Diese besonderen Weihnachtsklassiker gibt es aktuell im Stream

Einige Filmtipps zur Weihnachtszeit, die man jetzt schon streamen kann © Disney/Imago/Everett Collection

Zu den beliebtesten modernen Weihnachtstraditionen gehört mittlerweile das alljährliche Anschauen von jahreszeitlichen Klassikern aus den verschiedensten Filmgenres. Nachfolgend ein paar der beliebtesten davon fernab von „Sissi“ und „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Weihnachtsfilme gibt es in so gut wie allen bekannten Filmgattungen. Für Freunde romantischer Kino- beziehungsweise Streaming-Kost ist ebenso viel mit dabei wie für Fans der fantastischen und auch unheimlichen Art der Unterhaltung oder der fröhlichen Komödien. Nicht wenige dieser Filme, die größtenteils zu bewährten oder auch modernen Klassikern wurden, sind heutzutage Bestandteil der mittlerweile recht zahlreichen auch hierzulande bereitgestellten Streamingdienste, so dass man sich für das Ansehen nicht einmal aus dem Haus in die Lichtspieltheater bewegen muss.

Stattdessen kann man seinen jeweiligen Lieblings-Weihnachtsfilm ganz einfach per Knopfdruck auf der Fernbedienung über den Bildschirm flimmern lassen. In diesem Artikel werdem einige solcher Festtagsklassiker vorgestellt, natürlich mit der Angabe des jeweiligen Streamingdienstes, auf dem sie zu sehen sind.

Drama: Als Mr. Bailey nie geboren wurde

Regisseur Frank Capras „Ist das Leben nicht schön?“ (Originaltitel „It‘s a Wonderful Life“) von 1946 mit dem damaligen Filmstar James Stewart („Mister Smith geht nach Washington“) in der männlichen, Donna Reed („Das Bildnis des Dorian Gray“) in der weiblichen Hauptrolle und Henry Travers („Die Glocken von St. Marien“) in der tragenden Nebenrolle, erlitt das Schicksal vieler späterer Kultfilme: Anfänglich wurde der Streifen nach seiner Erstaufführung im Dezember 1946 ein ausgesprochener Flop.

Im Nachhinein jedoch entwickelte sich der ebenso sentimentale wie vielschichtige Streifen basierend auf einer Kurzgeschichte des Autors Philip Van Doren Stern zu einem der bis heute beliebtesten Weihnachtsklassiker, der nach wie vor alljährlich weltweit im Fernsehen ausgestrahlt wird. Warum das so ist und welche Klassiker es sonst noch jederzeit zu streamen gibt, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Thorsten Walch)