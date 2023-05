Diese Serien hat der US-Sender ABC verlängert

Hier geht‘s weiter

+ © ABC/Serienjunkies.de ABC 2023: Die verlängerten Serien. © ABC/Serienjunkies.de

Welche ABC-Serien mit bereits bestellten Staffeln fortgeführt werden, erfahrt Ihr in unserem Upfronts-Bericht über die verlängerten Formate des amerikanischen Alphabet-Networks. Manche Serienschicksale hängen allerdings noch in der Luft...

Während der Hochphase der Pandemie lautete die Devise nicht nur bei ABC: bloß keine unnötigen Risiken eingehen. Auch dieses Jahr setzt das US-Network auf erprobte Dauerbrenner, setzte aber wieder einige Serien mehr ab, wenngleich die meisten Formate durchgewunken wurden. Unsicherheit bringt dieses Jahr der aktuelle WGA-Autoren-Streik mit sich, weshalb man in unmittelbarer Zukunft zunächst vor allem auf Realityformate und Shows setzt, wie der neue Sendeplan zeigt.

Ungeklärt bleiben bisher zum Beispiel die Schicksale der Comedyserie „Home Economics“ und des „The Rookie“-Ablegers „The Rookie: Feds“. Laut TVLine werde über diese erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Staffel zwei von „The Wonder Years“ läuft außerdem erst diesen Sommer an und wartet entsprechend auch noch auf ein Urteil. Welche ABC-Serien verlängert wurden, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)