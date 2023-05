Diese Serien kommen bald zum US-Sender FOX

Teilen

FOX 2023: Die neuen Serien. © FOX/Serienjunkies.de

Im Rahmen der Upfronts hat der Networksender FOX fast alle Entscheidungen getroffen. Es stehen auch die neuen Serien bereits fest, die demnächst auf dem Sender starten werden, welche wir hier vorstellen.

Was hat FOX ab Herbst und darüber hinaus im Serienbereich zu bieten? Während der Upfronts wurden die Pläne für die TV-Season 2023/2024 verkündet, auch wenn man auf einen festen Sendeplan selbst für den Herbst bei den Upfronts-Präsentationen so wie letztes Jahr erneut verzichtet hat. Der Sender wirft zwar auch einige Serien aus dem Programm, andere Serien wie etwa „Grimsburg“ und „Krapopolis“ stehen aber bereits seit dem vergangenen Jahr fest und werden schon bald an den Start gehen, während die genaue Terminierung für diese und die weiteren Serien dementsprechend bald noch bekannt gegeben wird.

Grimsburg

In der US-Serie Grimsburg geht es um Marvin Flute, den vielleicht größten Detektiv, der jemals einen kannibalischen Clown gefangen hat. Aber es gibt ein Geheimnis, das er immer noch nicht lüften kann - seine Familie. Jetzt, da er wieder in Grimsburg ist, einer Stadt, in der jeder einige Geheimnisse hat, wird Flute jeder Spur nachgehen, die sich auftut, um sich mit der Ex-Frau, die er nie aufgehört hat zu lieben, zu versöhnen, selbst wenn das bedeutet, dass er mit dem Sohn zusammen ist, den er nie kennengelernt hat. Weitere Infos zu den neuen FOX-Serien finden Sie bei Serienjunkies.de. (Tim Krüger)