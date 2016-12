"Dinner for One": So sehen Sie die Kult-Sendung 2016 im TV und Live-Stream

"Same procedure as every year!"

+ © dpa Same procedure as last year, Miss Sophie? Same procedure as every year, James. © dpa

München - Am Silvesterabend darf die Kult-Sendung "Dinner for One" auf keinen Fall fehlen. Wir zeigen, wo und wann der Sketch 2016 im Free-TV läuft.

Silvester ist für viele ein Ritual, das stets einem bestimmten Ablauf folgt. Dazu gehören neben Fondue oder Raclette, Feuerwerk und Sekt eine kultige Fernsehsendung: "Dinner for One". Jedes Jahr aufs Neue verfolgen Millionen Deutsche vor den Fernsehbildschirmen Miss Sophies 90. Geburtstagsfest. Die alten Freunde der Dame sind bereits gestorben, darum schlüpft Butler James in die Rollen der vier Gäste und muss dabei ziemlich viel Alkohol trinken - zahlreiche Lacher sind programmiert.

Seit über 50 Jahren wird der Sketch mit Freddie Frinton und May Warden mittlerweile im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Auch im schweizer und österreichischen Fernsehen wird der Sketch übertragen. Wo, wann und in welchen Fassungen Sie das Stück sehen können, verrät unser TV-Guide. Was Sie außerdem über "Dinner for One" wissen müssen, lesen Sie hier.

"Dinner for One" live in der ARD und in den dritten Programmen

1963 wurde die TV-Version von "Dinner for One" in den Studios des NDR in Hamburg aufgenommen. Zunächst sendeten die ARD und die dritten Programme den Sketch nur bei Programmlücken, erst ab 1972 wird das Stück regelmäßig an Silvester ausgestrahlt.

Im Hauptprogramm läuft "Dinner for One" dieses Jahr zweimal, nämlich um 18.55 Uhr und um 00:30 Uhr. Daneben zeigen auch alle dritten Programme den Sketch mindestens ein Mal am letzten Tag des Jahres. Am häufigsten, nämlich sechs Mal, strahlt der Westdeutsche Rundfunk (WDR) "Dinner for One" aus und zwar in mehreren Versionen. Neben dem Original gibt es die Kölner Fassung "Dinner op Kölsch" und die Ruhrgebiet-Version "Dinner vor Wan(ne)". Neufassungen im lokalen Dialekt bietet auch der Hessische Rundfunk (HR). Im hr-Fernsehen wird sowohl eine hessische als auch eine nordhessische Version von "Dinner vor One" gezeigt.

"Dinner for One": Alle Sendetermine der ARD im Überblick

Uhrzeit Sender Sendung Datum 12:00 - 12:20 rbb Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 31. Dezember 2016 15:25 - 15:45 NDR Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 31. Dezember 2016 16:45 - 17:10 hr Dinner for One auf Nordhessisch 31. Dezember 2016 17:20 - 17:35 WDR Döner for One 31. Dezember 2016 17:35 - 18:00 WDR Dinner op Kölsch 31. Dezember 2016 17:40 - 18:00 NDR Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 31. Dezember 2016 18:00 - 18:20 WDR Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 31. Dezember 2016 18:07 - 18:25 rbb Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 31. Dezember 2016 18:40 - 19:10 hr Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 31. Dezember 2016 18:55 - 19:15 BR Dinner for One auf Hessisch 31. Dezember 2016 18:55 - 19:15 BR Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 31. Dezember 2016 18:55 - 19:15 Das Erste Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 31. Dezember 2016 19:00 - 19:20 MDR Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 31. Dezember 2016 19:10 - 19:30 hr Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 31. Dezember 2016 19:25 - 19:45 SWR Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 31. Dezember 2016 19:40 - 20:00 NDR Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 31. Dezember 2016 21:40 - 22:10 WDR Dinner vor Wan(ne) 31. Dezember 2016 22:35 - 23:00 WDR Dinner op Kölsch 31. Dezember 2016 23:35 - 23:55 NDR Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 31. Dezember 2016 00:30 - 00:50 Das Erste Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 1. Januar 2017 00:35 - 00:55 BR Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 1. Januar 2017 03:30 - 04:00 WDR Dinner vor Wan(ne) 1. Januar 2017 Stand: 8. Dezember 2016

"Dinner for One" im Live-Stream der ARD und der dritten Programme

Sowohl die ARD als auch die dritten Programme bieten neben der klassischen TV-Übertragung einen Live-Stream im Internet an. Dadurch kann "Dinner for One" nicht nur auf dem Fernsehbildschirm geschaut werden. Auch auf Laptops, Tablets oder auf dem Smartphone kann Miss Sophies 90. Geburtstag mitverfolgt werden. Für das Hauptprogramm der ARD gibt es dazu eine passende App, je nach Betriebssystem des Endgerätes kostenlos bei iTunes (für Android-Geräte), oder im Google Play Store (für Apple-Geräte).

"Dinner for One" live im TV im ORF

"Dinner for One" ist nicht nur bei deutschen Fernsehzuschauern beliebt, auch unsere Nachbarn aus Österreich kennen und schätzen den Sketch. Daher zeigt auch der ORF1 die NDR-Aufnahme von "Dinner vor One". 23.25 Uhr. Der Sender nur noch in manchen grenznahen Gebieten unverschlüsselt über Kabel oder terrestrisch (via DVB-T) empfangbar. Doch diese Hürde lässt sich umgehen - wir erklären, wie das geht.

Uhrzeit Sender Sendung Datum 23:20 - 23:45 ORF eins Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 31. Dezember 2016 Stand: 8. Dezember 2016

"Dinner for One" im Live-Stream des ORF

Warum über das verschlüsselte TV-Signal ärgern, wenn man auch einen Live-Stream benutzen kann? Wem dieser Gedanke kommt, wird schnell enttäuscht: Der Stream des ORF ist nur für Nutzer aus Österreich abrufbar. Findige Internetkenner können dieses Hindernis aber mit dem sogenannten Geoblocking umgehen. Dabei richten Programme ein Virtual Private Network (kurz VPN) ein, das dem Nutzer eine IP-Adresse aus dem Herkunftsland des Live-Streams, in diesem Fall Österreich, zuweist. Klingt zu dubios? Tatsächlich ist die rechtliche Lage dazu nicht eindeutig geklärt.

"Dinner for One" live im TV im SRF

Bei den Schweizern wird an Silvester ebenfalls "Dinner for One" geschaut. Allerdings zeigt das Schweizer Fernsehen (SRF) unter anderem auch eine selbst produzierte Aufnahme des Stücks mit Freddie Frinton und May Warden. Die gleiche Fassung ist auch auf schwedischen und norwegischen TV-Bildschirmen zu sehen und ist etwas kürzer als die Fassung des NDR.

Das Schweizer Fernsehen ist in der deutschsprachigen Schweiz via DVB-T (digitales Antennenfernsehen) empfangbar. In Süddeutschland, besonders in Grenzregionen, haben digitale Kabelanbieter SRF im Programm. Allerdings drängt der Sender ebenso wie die Kollegen aus Österreich auf eine Verschlüsselung ihres Programms in Deutschland.

Uhrzeit Sender Sendung Datum 18:00 - 18:30 3+ Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 31. Dezember 2016 19:05 - 19:20 SRF 1 Dinner for One (Schweizer Version) 31. Dezember 2016 23:45 - 00:00 SRF zwei Dinner for One (Schweizer Version) 31. Dezember 2016 00:00 - 00:20 4+ Der 90. Geburtstag oder Dinner for One 1. Januar 2017 Stand: 8. Dezember 2016

"Dinner for One" im Live-Stream des SRF

Auch das Schweizer Fernsehen bietet sein Programm als Live-Stream im Internet an. Genau wie bei den Kollegen aus Österreich kann der Stream offiziell nur aus der Schweiz empfangen werden. Wie Sie diese Sperre ungehen und die Schweizer Version von "Dinner for One" trotzdem online anschauen können, haben wir bereits weiter oben zusammengefasst. Das Verfahren funktioniert genauso wie das Empfangen eines Live-Streams aus Österreich.

"Dinner for One": Die Aufzeichnung im Internet

Wer die TV-Übertragung verpasst hat oder sich den Sketch am Morgen nach der Silvesterfeier noch einmal in Ruhe anschauen möchte, findet ihn auch ganz einfach im Internet, zum Beispiel auf YouTube. Dort kursieren auch mehrere Parodien, darunter eine Version mit Otto Walkes als "Miss Otti" und Ralf Schmitz als Butler.

Ein weiteres Muss an Silvester ist natürlich das Böllerschießen. Wir erklären Ihnen hier alles, was Sie dazu wissen müssen.

sr/lg