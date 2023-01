Disney+: Diese Serien und Filme kommen im Februar 2023 zum Streamingdienst

Disney+: Neue Serien und Filme im Februar 2023 © Disney+

Was hat Disney+ für die Kunden des hauseigenen Streamingdienstes im Februar 2023 zu bieten? Eine gewaltige Portion des Anime Bleach, Reservation Dogs, The A Word und Black Panther: Wakanda Forever stehen auf dem Plan. Zudem die Prouds, Nicolas Cage als Ghost Rider und Nachschub von American Dad.

Der Streamingdienst Disney+, der kräftig an Mitglieder zugelegt hat, kündigt als nächster an, was man im Februar 2023 nach Herzenslust streamen kann. Mit dabei ist eine bunte Mischung aus Deutschlandpremieren und Archivplünderungen, die Serienjunkies erfreuen. Man kann sich auf die zweite Staffel des FX-Comedydarlings „Reservation Dogs“ freuen, aber auch auf „The A Word“ oder neue Folgen von „American Dad“. Zudem gibt es natürlich auch den Marvel-Blockbuster „Black Panther: Wakanda Forever“ als Highlight, sowie zahlreiche andere Filme, Dokus und Archivmaterialien.

Seit Januar gibt es übrigens die Überraschungstitel: „The Orville“ (Staffel 3) und „Motherland: Fort Salem“ (Staffel 3) zu streamen, auf die einige Serienfans auch schon länger gewartet haben. Eine tabellarische Übersicht, was sonst noch Neues bei Disney+ zu finden ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)