Disney gibt Sparmaßnahmen bekannt

Teilen

Auch beim Maushaus wird der Gürtel enger geschnallt... © Disney

Nach Warner Bros. Discovery schaltet nun das nächste große Studio in den Geldsparmodus: Disney will mehrere Milliarden Dollar an Investitionen streichen und gab zudem die Entlassung tausender Mitarbeiter bekannt.

Der neue (und alte) Disney-CEO Bob Iger will den Anlegern unbedingt die pandemiebedingt ausgesetzte Dividende zurückbringen. Dafür hat er nun ein paar harte Entscheidungen verkündet: 7000 Mitarbeiter sollen das Maushaus verlassen, was bei einer weltweiten Angestelltenzahl von 220.000 knapp vier Prozent der Belegschaft entspricht. Im Vorfeld war mit deutlich weniger Entlassungen gerechnet worden. Iger dazu im Statement: „Ich habe großen Respekt und schätze das Engagement unserer Mitarbeiter weltweit. Obwohl dies notwendig ist, um die Herausforderungen zu bewältigen, denen wir heute gegenüberstehen, treffe ich diese Entscheidung nicht leichtfertig.“

Die Entlassungen sollen alle möglichen Unternehmensbereiche betroffen. In der Corona-Hochphase waren vor allem Leute freigestellt worden, die in den damals geschlossenen Vergnügungsparks gearbeitet hatten. Insgesamt will der Unterhaltungskonzern, der im Herbst seinen 100. Geburtstag feiert, in Zukunft jährlich 5,5 Milliarden Dollar einsparen. 2,5 Milliarden davon betreffen laut Deadline die operativen Kosten. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 soll die finanzielle Weichenstellung vollendet sein. Weitere Infos zu den neuen Maßnahmen lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)