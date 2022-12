Disney+: Neue Serien und Filme im Januar 2023

Teilen

Atlanta, Bad Batch und Welcome to Chippendales gibt es im Januar 2023 bei Disney+ © FX/Lucasfilm/Hulu/Walt Disney

Was hat Disney+ für die Kunden des hauseigenen Streamingdienstes im ersten Monat 2023 zu bieten? „Star Wars: The Bad Batch“, das Finale von „Atlanta“, einige Hulu-Importe, leider kein „Orville“ und womöglich „NYPD-Blue“-Nachschub. Außerdem Biene Maja, Idina Menzel und Paul McCartney. Hier alle Details.

Der Streamingdienst Disney+, der erst kürzlich erneut kräftig an Mitgliedern zulegte, sagt an, was man im Januar nach Herzenslust streamen kann. Mit dabei ist eine bunte Mischung aus Deutschlandpremieren und Archivplünderungen, die Serienjunkies erfreuen. Beispielsweise geht es mit „Star Wars: The Bad Batch“ sowie der FX-Serie „Atlanta“ weiter, „Koala Man“ kommt, ebenso wie „The Hardy Boys“, das Stripperdrama „Welcome to Chippendales“ und einige mehr. Aus dem Archiv soll „NYPD Blue“ weiter geführt werden. Die Musikfilme „If These Walls Could Sing“ und „Idina Menzel: Ihr Weg auf die Bühne“ gibt es ebenfalls zu sehen.

Wer The Orville im Stream erwartet hat, wird weiter enttäuscht sein, denn vorerst wird wohl nur ProSieben die dritte Season zeigen dürfen. Es sei denn, es ändert sich noch kurzfristig etwas. Die chronologische Auflistung, was wann zu Disney+ kommt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)