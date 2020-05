Neuheiten bei Disney+ im Juni 2020: Kino-Knaller wird endlich im Stream verfügbar

Disney+ fährt im Juni 2020 die schweren Geschütze auf. Die neuen Serien und Filme bei Disney+ in der Übersicht - mit einem Kino-Knaller.

Die Neuheiten bei Disney+ im Juni 2020 in der Übersicht

Offenbach - Disney-Fans dürfen sich auf den Juni freuen. Denn dann fährt der Streamingdienst die schweren Geschütze auf. So bringt der Juni 2020 bei Disney+ einige echte Highlights mit sich - und einem Kino-Knaller. Denn: „Maleficent 2: Die Mächte der Finsternis“ mit Angelina Jolie und Michelle Pfeiffer in den Hauptrollen wird im Stream verfügbar. Wem das zu schaurig ist, braucht sich keine Sorgen zu machen. Disney+ hat noch mehr in petto.

Disney+ im Juni 2020: Film-Neuheiten - „Maleficent 2“ beim Streaminganbieter

Mit „Maleficent 2: Die Mächte der Finsternis“ erscheint im Juni 2020 ein echter Kino-Knaller bei Disney+. Dabei bleibt es jedoch nicht. So wird Fans von „Die Eiskönigin 2“ in „Wo noch niemand war: Das Making-Of von ‚Die Eiskönigin 2’“ ein exklusiver Blick hinter die Kulissen gewährt. Alle neuen Filme bei Disney+ im Juni 2020 in der Übersicht:

Ab 5. Juni 2020 bei Disney+:

Unbesiegbar - Der Traum seines Lebens (Drama, 2006)

Ab 12. Juni 2020 bei Disney+:

Ein Schaf ist von der Wolle (Animation/Kurzfilm, 2003)

Cars Toons: Schluckauf (Animation/Kurzfilm, 2013)

Cars Toon: Detektei Hook (Animation/Kurzfilm, 2008)

Maleficent 2: Mächte der Finsternis (Fantasy, 2019)

Party Zentrale (Animation/Kurzfilm, 2013)

Die Geheimnisse der Königskobra (Natur-Doku)

Toy Story Toons: Kleine Portion (Animation/Kurzfilm, 2011)

Der Glöckner von Notre Dame 2 − Das Geheimnis von La Fidèle (Animation, 2002)

Dschafars Rückkehr (Animation, 1994)

Ab 19. Juni 2020 bei Disney+:

Toy Story of Terror! (Animation/Kurzfilm, 2013)

Toy Story - Mögen die Spiele beginnen (Animation/Kurzfilm, 2014)

Egypt's Treasure Guardians (Doku, 2016)



Ab 26. Juni 2020 bei Disney+:

Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen (Fantasy, 2013)

Wo noch niemand war: Das Making-Of von ‚Die Eiskönigin 2’ (Making-Of, 2020)

Disney+ im Juni 2020: Die neuen Serien - Making-Of-Serie zu „The Mandalorian“

Serientechnisch weiß Disney+ auch im Juni 2020 überzeugend nachzulegen. Auf den Star Wars-Monat Mai folgt der Star Wars-Monat Juni. Mit der Making-Of-Serie „Disney Galerie: The Mandalorian“ werden spannende Hintergründe zur Serie „The Mandalorian“ verraten. Alle neuen Serien bei Disney+ im Juni 2020 in der Übersicht:

Ab 5. Juni 2020 bei Disney+:

Disney Galerie: The Mandalorian, Episode 6: „Produktion“ (Making-Of, 2020)

The World According to Jeff Goldblum, Episode 12: „Schmuck“ (Fernseh-Doku, 2019)

Küchenhelden - Episode 11: „Das große Finale“ (TV-Show, 2020)



Zugabe! – Episode 12 (Doku, 2017)

Disneys Familiensonntag, Episode 31: „Dalmatiner Kostüm“ (Bastelshow, 2019)

Ein Tag bei Disney, Episode 27: „George Montano: Stuckateur“ (Doku, 2019)

Ein Hundeleben mit Bill Farmer, Episode 4: „Rettungshunde & Hundebürgermeister“ (Doku, 2020)

Marvel’s Hero Project, Episode 12: „High-Kick Izzy“ (Doku, 2019)

Disney Insider, Episode 6 (Doku, 2020)



Ab 12. Juni 2020 bei Disney+:

Disney Galerie: The Mandalorian, Episode 7: „Musik“ (Making-Of, 2020)

Mighty Med - Wir heilen Helden (Komödie, 2013)

Disneys Familiensonntag, Episode 32: „Winnie Puuh Wurfspiel“ (Bastelshow, 2019)

Ein Tag bei Disney, Episode 28: „Scot Drake: kreativer Leiter Imagineering“ (Doku, 2019)

Ein Hundeleben mit Bill Farmer, Episode 5: „The Surfing Corgi & Bee Dogs“ (Doku, 2020)

Marvel's Hero Project, Episode 13: „Der aufsteigende Seamus“ (Doku, 2019)



Ab 19. Juni 2020 bei Disney+:

Disney Galerie: The Mandalorian, Staffelfinale – Episode 8: „Verbindungen“ (Making-Of, 2020)

Das Haus der 101 Dalmatiner (Animation, 2019)

Alaska’s Grizzly Gauntlet, Staffel 1 (Natur-Dokureihe, 2018)

Big Sur: Wild California, Staffel 1 (Natur-Dokureihe, 2010)

Birth Of Europe, Staffel 1 (Natur-Dokureihe, 1991)

Egypt’s Treasure Guardians (Natur-Dokureihe, 2016)

Primal Survivor, Staffel 1 (Natur-Dokureihe, 2016)

Secrets Of The Zoo, Staffel 1 (Natur-Dokureihe, 2018)

United States Of Animals, Staffel 1 (Natur-Doku, 2016)

Unlikely Animal Friends, Staffel 1-3 (Natur-Doku, 2012)

Disneys Familiensonntag, Episode 33: „Monster AG Wasserflaschen“ (Bastelshow, 2019)

Ein Tag bei Disney, Episode 29: „Candice Valdez: Radio-Moderatorin“ (Doku, 2019)

Ein Hundeleben mit Bill Farmer, Episode 6: „Stunt Dogs & Water Rescue Dogs“ (Doku, 2020)

Marvel's Hero Project, Episode 14: „Die dynamische Daniella“ (Doku, 2019)



Ab 26. Juni 2020 bei Disney+:

A.N.T.: Achtung Natur-Talente (Action, 2011)

Disneys Familiensonntag, Episode 34: „Sieben Zwerge Kegel“ (Bastelshow, 2019)

Ein Tag bei Disney, Episode 30: „Marc Smith: Story-Zeichner“ (Doku, 2019)

Ein Hundeleben mit Bill Farmer, Episode 7: „Stunt Dogs & Water Rescue Dogs“ (Doku, 2019)

Marvel's Hero Project, Episode 15: „Der reisende Robbie“ (Doku, 2019)

Schon im Mai präsentierte Disney+ mit „Out" einen echten Meilenstein.

