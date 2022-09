Neue Marvel-Produktionen und großes Serienfinale: Lassen Sie sich den September bei Disney+ nicht entgehen

Von: Janine Napirca

Marvel-Fans und „Star Wars“-Anhänger aufgepasst – das erwartet Sie im September 2022 bei Disney Plus.

Mit dem vierten „Thor“-Film „Thor: Love and Thunder“ und der Serie „She-Hulk: Die Anwältin“ geht Marvel gleich mit zwei Titeln im September 2022 bei Disney Plus an den Start. Auch Fans der „Star Wars“-Reihe kommen diesen Monat mit „Obi-Wan Kenobi – Die Rückkehr eines Jedi“ und „Andor“ voll auf ihre Kosten. Welche Neuheiten Disney Plus außerdem im September 2022 im Programm hat und wer wegen eines Staffelfinales ganz stark sein muss, lesen Sie im Folgenden.

„Modern Family“ kommt im September 2022 zu Disney Plus

Wenn Sie die Comedyserie „Modern Family“ bislang noch nicht gestreamt haben, wird es spätestens jetzt allerhöchste Zeit. Ab dem 14. September 2022 sind nun auch Staffel vier bis elf der beliebten Serie um Jay Pritchett alias Ed O’Neill – auch bekannt als Al Bundy aus der Serie „Eine schrecklich nette Familie“ – verfügbar.

Und wer weiß – vielleicht setzt Disney Plus eines Tages einen drauf und verlängert die bislang abgeschlossene Serie um eine 12. Staffel? „Modern Family“-Fans weltweit würden sich darüber freuen.

Großes Serienfinale auf Disney Plus: „This is us“ mit Milo Ventimiglia und Mandy Moore geht zu Ende

Mit der 18. Folge der sechsten Staffel geht „This Is Us – Das ist das Leben“ am 28. September 2022 auf Disney Plus zu Ende. Sehen Sie ein letztes Mal Milo Ventimiglia und Mandy Moore als Jack und Rebecca Pearson in der US-amerikanischen Drama-Serie. Ob auch „The Crown“ wegen des Todes von Queen Elizabeth II abgesetzt wird, lesen Sie hier.

Aber auch wenn Serien enden, ist das kein Grund, traurig zu sein, denn es gibt noch viele spannende, neue Serien, die nur darauf warten, gestreamt zu werden. Haben Sie beispielsweise schon das neue „Der Herr der Ringe“-Prequel „Die Ringe der Macht“ oder die Serie „House of the Dragon“ aus dem „Game of Thrones“-Universum gestreamt?

Diese Filme und Serien können Sie ab September 2022 auf Disney Plus streamen

Neu bei Disney Plus ab 1. September 2022:

She-Hulk: Die Anwältin, Folge 3 (Marvel)

Neu bei Disney Plus ab 7. September 2022:

DuckTales, Staffel 3

Europa von oben, Staffel 3 (National Geographic)

Grid (Star)

Hubert ohne Staller, Staffel 10 (Star)

High School Musical: Das Musical: Die Serie, Staffel 3 Folge 7

Mira: Die Meisterdetektivin, Staffel 1

Snowdrop, Staffel 1 Episode 5 (Star)

Solar Opposites, Staffel 3 Folge 11 Staffelfinale (Star)

This Is Us, Staffel 6 Episode 15

Neu bei Disney Plus ab 8. September 2022:

Thor: Love and Thunder (Marvel)

Marvel Studios: Gemeinsam Unbesiegbar – The Making of Thor: Love and Thunder (Marvel)

Pinocchio

Obi-Wan Kenobi – Die Rückkehr eines Jedi (Star Wars)

Andor: Ein Disney+ Special Look (Star Wars)

She-Hulk: Die Anwältin, Folge 4 (Marvel)

Wedding Season (Star)

Cars on the Road

BTS – Permission to Dance on Stage – LA

Growing Up, Staffel 1 (Star)

Tierra Incógnita, Staffel 1 (Star)

Auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory (National Geographic)

Willkommen im Club – neuer Kurzfilm von Die Simpsons (Star)

The Zone: Survival Mission, Staffel 1 Folge 1-3 (Star)

Der Strand der Haie mit Chris Hemsworth (National Geographic)

Neu bei Disney Plus ab 14. September 2022:

Modern Family, Staffel 4-11 (Star)

American Crime Story, Staffel 1-2 (Star)

This Is Us, Staffel 6 Folge 16

Snowdrop, Staffel 1 Folge 6 (Star)

High School Musical: Das Musical: Die Serie, Staffel 3 Folge 8

Neu bei Disney Plus ab 15. September 2022:

She-Hulk: Die Anwältin, Folge 5 (Marvel)

Neu bei Disney Plus ab 21. September 2022:

Super/Natural, Staffel 1 (National Geographic)

Rookie Cops, Staffel 1 (Star)

Andor, Staffel 1 Folge 1-3 (Star Wars)

American Crime, Staffel 1-3 (Star)

Snowdrop, Staffel 1 Folge 7 (Star)

This Is Us, Staffel 6 Folge 17

Neu bei Disney Plus ab 22. September 2022:

The Kardashians, Staffel 2 (Star)

She-Hulk: Die Anwältin, Folge 6 (Marvel)

Neu bei Disney Plus ab 23. September 2022:

Rico, Oskar und das Herzgebreche (Star)

Rico, Oskar und der Diebstahlstein (Star)

Rico, Oskar und die Tieferschatten (Star)

Neu bei Disney Plus ab 28. September 2022:

The Old Man, Staffel 1 (Star)

Pistol, Staffel 1

Death in Paradise, Staffel 11 (Star)

Das schöne Amerika, Staffel 1 (National Geographic)

Andor, Staffel 1 Folge 4 (Star Wars)

Snowdrop, Staffel 1 Folge 8 (Star)



This Is Us, Staffel 6 Folge 18 Serienfinale

This Is Us, Staffel 6 Folge 18 Serienfinale

Neu bei Disney Plus ab 29. September 2022:

She-Hulk: Die Anwältin, Folge 7 (Marvel)

Neu bei Disney Plus ab 30. September 2022:

Aftershock (Star)

Hocus Pocus 2

Antonio ihm schmeckt‘s nicht (Star)

Der Schlussmacher (Star)

Und wem das noch nicht reicht, der kann sich ja einmal umsehen, welche Filme und Serien im September 2022 neu bei Netflix sind. Auch Amazon Prime Video-Nutzerinnen und -Nutzer erwarten spannende neue Produktionen im September 2022.