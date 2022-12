Doctor Who: Wie sieht der 15. Doctor aus?

Ncuti Gatwa in seinem neuen Doctor-Look in Doctor Who © BBC One

Der 15. Doctor kommt, wie die Kollegen vor ihm, natürlich mit einem eigenem Look daher, auch wenn sein Debüt noch auf sich warten lassen wird, kann man Ncuti Gatwa nun bereits in seinem Kostüm sehen, dass er in Doctor Who tragen wird.

Ncuti Gatwa („Sex Education“) wird bald in der Tardis durch Raum und Zeit reisen und dabei stylisch aussehen, wie die BBC nun via Social Media gezeigt hat. Als 15. Doctor aus „Doctor Who“ bringt er natürlich einen ganz eigenen Look mit, der aus den Farben Orange und Braun besteht sowie einer Jacke. Zuvor hat man den neuen Darsteller nur im Teaser-Trailer in seiner neuen Serienrolle sehen können.

Ab 2023 und somit zum 60. Jubiläum der Serie wird künftig Disney+ zur Heimat der Erstausstrahlungen der Sci-Fi-Institution (außerhalb der BBC in Großbritannien und Irland) werden. Im Heimatland der Tardis bleibt alles wie gewohnt. Wie das Kostüm aussehen wird, sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)