Drops of God: Kritik der Pilotepisode der Serie von Apple TV+

Verkosten und Identifizieren göttlicher Tropfen

Das Verkosten und Identifizieren göttlicher Tropfen bedeutet für eine von zwei Personen, eine Weinsammlung von mehreren Hundert Millionen Dollar zu erben im Apple-Format „Drops of God“, das auf einem önologischen Manga basiert. Wie rund mundet der Auftakt im Abgang mundet?

Im Serienauftakt der Netflix-Serie „Drops of God“ lernen wir Camille (Fleur Geffrier, „Elle“) aus Paris kennen, die von ihrem entfremdeten Vater Alexandre Léger (Stanley Weber im mittelguten Old-Man-Make-up) nach Tokio bestellt wird, weil er im Sterben liegt. Entgegen des Ratschlags ihrer Mutter macht sich die junge Frau per Papas Privatjet auf die Reise - vermutlich, um ihrem alten Herren vor seinem Ableben noch mal richtig die Meinung zu geigen, nachdem er sie als Kind mit intensiven Geschmackstestübungen gequält hat und wohl auch sonst kaum Aussichten auf einen Preis als Daddy des Jahres hatte. In Japan angekommen muss Camille jedoch feststellen, dass ihr Vater mittlerweile verstorben ist, so dass nur noch die buddhistische Beerdigung und die Verlesung des Testaments bevorsteht.

Bei der Offenlegung des letzten Willens ist überraschenderweise eine weitere Person zugegen: der japanische Weinexperte Issei Tomine (Tomohisa Yamashita, „Alice in Borderland“), der sein Leben der fermentierten Traube gewidmet und fast alles von Alexandre gelernt hat, der ihn als Sohn im Geiste betrachtete. Das unorthodoxe Testament sieht vor, dass entweder Camille oder Issei das umfangreiche Erbe inklusive Nobelanwesen und noch noblerer Weinsammlung im Wert von mehreren Hundert Millionen Dollar antritt, wobei eine drei Runden laufende Vino-Competition die Entscheidung bringen soll. Ob sich Reinschauen lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)