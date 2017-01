Dschungelcamp 2017 im Ticker: Heute kracht es zwischen den Kandidaten

Sydney - Tag zehn im Dschungelcamp 2017: Kann Honey jetzt endlich Gina-Lisa Lohfink klar machen? Oder muss er nach zwei Tagen Zitterpartie heut das Camp verlassen? Zum Live-Ticker.

Neun Kandidaten kämpfen noch um die Krone des Dschungelkönigs bzw. der Dschungelkönigin. Fräulein Menke, Sarah Joelle Jahnel und Markus Majowski sind schon aus dem Dschungelcamp 2017 ausgeschieden.

Jeden Tag scheidet ein weiterer Kandidat aus. Die letzten drei Kandidaten ziehen in das Dschungelcamp-Finale ein, das am Samstag, 28. Januar, bei RTL ausgestrahlt wird.

Wer fliegt am Sonntag raus: Dazu haben wir bereits Prognosen zusammengestellt.

Aktueller Wackelkandidat ist Honey. Er stand bereits an zwei Tagen hintereinander auf der Abschussliste der Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich (“Du bist es vielleicht.“). <<<AKTUALISIEREN>>>

18.37 Uhr:

Honey musste nun schon zwei Mal hintereinander zittern. Schlägt heute sein letztes Stündlein im Camp? Wer sollte Ihrer Meinung nach heute abend das Camü verlassen. Stimmen Sie ab.

18.26 Uhr: Wenn sie nicht gerade auf einer Dschungelpritsche haust, dann lebt Hanka Rackwitz auf ziemlich großem Fuß: Die 47-Jährige lebt nämlich auf einem Schloss. Wie hart muss diese Umstellung für sie gewesen sein?

18.03 Uhr: Wer soll Dschungelkönig werden? Unterhalb des Artikel können Sie für Ihren Favoriten abstimmen. Voten Sie ihren Dschungelliebling hoch (Mehrfach Abstimmungen sind möglich). Derzeit liegt Hanka Rackwitz mit deutlichem Abstand vorne.

+++ Heute Abend kracht es richtig im Dschungelcamp 2017. Wie ein von RTL vorab veröffentlichter Clip zeigt, sieht Honey sich den Zorn seiner Mitbewohner zu. Unter anderem ist zu sehen, wie Botox-Bo Florian Wess ihm vorwirft: „Du bist jemand, der berechnend ist. Der seine Ziele vor Augen hat und über Leichen geht.“ Auch Gina-Lisa Lohfink äußert sich zu Honey - und das nicht unbedingt positiv: „Viele haben gesagt: ‚Nimm Dich in Acht vor diesem Honey. Der ist gefährlich!‘“ Wobei mit „viele“ wohl in erster Linie Florian Wess gemeint ist. Der Botox-Boy kommt seit dem ersten Tag nicht mit Honey klar. Und ist ein ganz dicker Kumpel von Gina-Lisa.

Dschungelcamp 2017: Heute gehen sich Hanka und Jens Büchner an

+++ Auch zwischen Hanka und Jens Büchner scheppert es in der heutigen Folge. Die beiden keifen sich im ostdeutschen Dialekt an. „Das ist jetzt richtig fies, was Du machst!“, schimpft Hanka. Und „Malle“-Jens geht sie an: „Halt mal Deinen Mund, wenn ich rede!“ Worum es geht? das löst RTL erst in der zehnten Folge auf.

+++ Eigentlich gäbe es für Honey einen Grund zur Freude: Der Kandidat, der seit Tagen an Gina-Lisa Lohfink baggert (wovon diese durchaus angetan ist) hat nun auch offiziell grünes Licht. Denn: Ihr Freund Emir Kücükakgül hat die Beziheung beendet. Und zwar schon vor dem Start des Dschungelcamps 2017. Wie Emir betont, habe er sich - wohl per Handy - von Gina-Lisa Lohfink getrennt.

Dschungelcamp 2017: Alle Infos im Überblick

Auf unserer Themenseite zum Dschungelcamp 2017 finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Camp. Dort stellen wir Ihnen alle Kandidaten vor. Außerdem zeigen wir alle Sendezeiten für das Dschungelcamp 2017. Und: So sehen Sie das Dschungelcamp om Live-Stream.

Dschungelcamp 2017: Die Ticker zum Nachlesen

Dschungelcamp 2017: Tag 9 im Ticker

Dschungelcamp 2017: Tag 8 im Ticker

Dschungelcamp 2017: Tag 7 im Ticker

Dschungelcamp 2017: Tag 6 im Ticker

Dschungelcamp 2017: Tag 5 im Ticker

Dschungelcamp 2017: Tag 4 im Ticker

Dschungelcamp 2017: Tag 3 im Ticker

Dschungelcamp 2017: Tag 2 im Ticker

Dschungelcamp 2017: Tag 1 im Ticker

Wer soll Dschungelkönig werden? Stimmen Sie ab