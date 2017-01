Darum war Kader Loth für die Dschungelprüfung gesperrt

Dungay - Das Dschungelcamp 2017 mit seinen legendären Prüfungen ist gestartet. Doch eine Kandidatin war für die Aufgabe am Samstag gesperrt: Kader Loth. Muss man sich sorgen ums Reality-TV-Sternchen machen?

Seit Freitagabend sitzen wieder zwölf mehr oder minder Prominente im Dschungel-Knast von RTL ein. Zwei Wochen lang werden sie im australischen Busch ausharren, bis am Ende einer von ihnen zum Dschungelkönig 2017 gewählt wird. Nicht ganz unwichtig auf dem Weg dorthin: Die legendären Dschungelprüfungen, die mal eklig, mal klaustrophobisch oder auch mal körperlich sehr, sehr anstrengend sein können. Wer sich hier furchtlos zeigt, steigt in der Gunst der Zuschauer.

Ungut also für Kader Loth, dass sie direkt bei der ersten Dschungelprüfung, bei der die Fans ihren Favoriten ins Rennen schicken durften, nicht gewählt werden konnte. Denn: Sie wurde von Dr. Bob kurzerhand gesperrt.

Dschungelcamp 2017: Kader Loth für Dschungelprüfung gesperrt

Doch was steckt hinter dem Ausfall von Kader Loth? Grund dafür sollen Rückenprobleme sein, wie die Bild erfahren haben will. Das Kurvenwunder soll unter starken Schmerzen leiden. Und da es in der Prüfung am Samstagabend sportlich zugehen wird, zog Dr. Bob die Reißleine und nahm die 44-Jährige vorübergehend aus dem Kader, äh, Rennen. Es muss ja schließlich reichen, dass die ehemalige „Big Brother“-Teilnehmerin auf einer unbequemen Pritsche nächtigen muss - da muss RTL sie ja nicht auch noch mit beschwerlichen Prüfungen strapazieren. Gesundheit geht dann am Ende doch vor.

Ob sich Kader überhaupt gegen ihre Mitstreiter in „Team Gelb“ hätte durchsetzen können? Bei dieser ersten Runde fraglich. Zu sehr dürften sich die Zuschauer über den ersten Zoff der Show zwischen Alexander „Honey“ Keen und Florian Wess gefreut haben - weshalb die beiden Kandidaten auch prompt in die Prüfung gewählt wurden. Dort müssen sie nun für ihr jeweiliges Team um Sterne und somit um Essbares kämpfen. Und schon jetzt ist klar: Keiner der beiden Herren wird dieses Duell verlieren wollen.

Was am Samstag noch so alles im Dschungelcamp passiert, erfahren Sie in unserem Live-Ticker. Und auch Tag eins im Dschungelcamp 2017 können Sie in unserem Ticker vom Freitag noch mal nachlesen.

Dschungelcamp 2017: Alle Infos zur Show

