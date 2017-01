Dschungelcamp: Kader Loth wird heute von einer Schlange gebissen

Keine leichte Zeit im Dschungelcamp 2017: Kader Loth muss am Dienstag schon wieder in die Dschungelprüfung.

Sydney - An Tag fünf im Dschungelcamp 2017 muss Kader Loth in die Dschungelprüfung. Und wird von einer Schlange gebissen! Hier geht‘s zum Live-Ticker.

Auch am fünften Tag im Dschungelcamp 2017 sind noch alle zwölf Kandidaten dabei. Erst am Donnerstag wird der erste Kandidat bzw. die erste Kandidatin rausgewählt (falls vorher niemand freiwillig geht).

Am Montag wurde Team Snake Rock aufgelöst und mit Team Base Camp zusammengelegt. Nun gibt es nur noch ein Lager im Dschungelcamp 2017.

Die bislang auffälligsten Kandidaten im Lager: Hanka Rackwitz, Kader Loth und Alexander „Honey“ Keen. Die bislang unauffälligsten Kandidaten: Nicole Mieth und Thomas Häßler.

Wieder in der Prüfung: Kader Loth will im Dschungelcamp 2017 kündigen

16.08 Uhr: Unglaublich. Auf Youtube kursiert ein Video, das Kader Loth bei einem TV-Auftritt im Jahr 1998 zeigt. Unser Partner-Portal tz.de zeigt, wie die Dschungelcamp-Kandidatin früher aussah.

15.54 Uhr: Aua! Wie RTL auf seiner Dschungelcamp-Seite vorab bekanntgibt, wird Kader Loth in der heutigen Dschungelprüfung von einer Schlange gebissen. Zunächst hätten Marc Terenzi, Hanka Rackwitz und Marc Terenzi die Kandidatin für die Prüfung aufgebaut. Kader hatte ja erklärt, sie kündige in der Show, nachdem die Wahl der Zuschauer schon wieder auf sie gefallen war. Wie ein Video-Clip zeigt, nimmt Kader tapfer die Wahl an. Und kriecht in eine Höhle. „Ich habe Angst!“ ruft sie, bevor sie in ein Loch langt, in dem ein Stern liegt. Und eine Schlange. Was Kader aber nicht sehen kann. Dafür spürt sie das Tier: Die Schlange beißt sie voll in die Hand. Entsetzt zieht Kader die Hand aus dem Loch. Ob sie danach die Dschungelprüfung abbricht? Das sehen die Zuschauer heute ab 22.15 Uhr auf RTL.

14.35 Uhr: Und schon wieder hat es Kader Loth getroffen: Die polarisierende Kandidatin, die immer das sagt, was sie denkt (meist nichts Nettes) wurde für Dienstag schon wieder in die Dschungelprüfung gewählt. Sie reagierte empört mit dem Ausruf: „Ich kündige!“ Und zog sich eilig aus dem Kreis der anderen Kandidaten zurück. Ob sie ihre Drohung wahr macht und sich heute mit dem Spruch "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" aus der Sendung verabschiedet? Man darf gespannt sein. Zumal Kader schon mal einen Auszug aus dem Dschungelcamp erwogen hat. Aber die Idee später wieder fallen ließ.

14.33 Uhr: Die heutige Dschungelprüfung für Kader Loth hat es wirklich in sich. Offizieller Name: „Down Under“. Inoffizieller Name laut RTL: „Die Schlangenhölle“. Man kann schon erraten, worum es geht. Auf allen Vieren muss sie sich zunächst durch enge, unterirdische Gänge kriechend zu verschiedenen Kammern vorarbeiten. Dort warten viele verschiedene Tiere auf sie. Vor allem solche Viecher, denen man nicht unbedingt im Dunkeln begegnen möchte. Immer wieder muss Kader blind in Boxen greifen, die natürlich nicht nur mit Sternen gefüllt sind. Zum Beispiel mit einer Schlange. Wenn Kader Loth es bis zur letzten Kammer schaffen sollte, wartet dort der schlimmste Teil der Dschungelprüfung auf sie. Sie muss sich reinlegen, und dann werden nach und nach 36 Schlangen (!) auf sie losgelassen.

+++ Nun gibt es nur noch ein Camp im Dschungelcamp: Und das heißt Team Base Camp. Gleich nach dem Einzug der sechs neuen Kandidaten an Tag fünf im Dschungelcamp 2017 wurden die Kandidaten sauer, die schon ein paar Tage dort hausen. Denn: Die Neuen bekamen frische Klamotten, während die Alten sich über nasse Kleidung ärgerten. Und deswegen - aus Gründen der Gleichberechtigung - ebenfalls frische Textilien forderten. Was RTL aber ablehnte. Ob Markus Majowski seine Drohung wahr macht und die sechs alten Base-Camp-Kandidaten deswegen in den Streik treten?

So viel verdient RTL am Dschungelcamp 2017

+++ Die elfte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" könnte für RTL eine ziemlich profitable Angelegenheit werden. Nun liegen laut einem Medienbericht bislang geheime Zahlen vor, die belegen sollen, wieviel RTL am Dschungelcamp 2017 verdient.

+++ Bahnt sich da eine Dschungelcamp-Romanze an? Am Montag knisterte es heftig zwischen Alexander „Honey“ Keen und Gina-Lisa Lohfink. Wie ein Teenie-Mädchen schwärmte die Ex-GNTM-Kandidatin den Ex-Freund der GNTM-Siegerin an.

Dschungelcamp 2017: Die wichtigsten Informationen im Überblick

