Dschungelcamp 2017 im Live-Ticker: Wer fliegt in der heißen Phase?

Dungay - Langsam wird es einsam im Dschungel: Nur noch sechs Kandidaten fristen ihr Dasein im australischen Busch. Wer fliegt am Mittwoch? Wir berichten im Live-Ticker.

Tag 13 im Dschungel: Nur noch sechs Kandidaten sind im australischen Busch. Am Ende des Tages werden es nur noch fünf sein.

Bisher mussten Fräulein Menke, Sarah Joelle Jahnel, Markus Majowski, Nicole Mieth, Gina-Lisa Lohfink und Honey das Camp verlassen.

Das Finale des Dschungelcamps 2017 findet am Samstag, 28. Januar, statt.

18.30 Uhr: Nur noch wenige Tage, dann steht das große Finale des Dschungelcamps 2017 an. Wer holt sich die Krone? Wer scheitert kurz vor Schluss? All das entscheidet sich am Samstag. Vorher haben wir uns darüber aber schon mal in einem eigenen Artikel Gedanken gemacht: Wer hat das größte Potential, Dschungelkönig 2017 zu werden?

18.25 Uhr: Am Dienstagabend haben ein paar Zuschauer weniger als am Abend zuvor RTL eingeschaltet. 6,12 Millionen Zuschauer schalteten im Schnitt ein (29,5 Prozent) und sahen, wie Alexander „Honey“ Keen das Camp verlassen musste. Dennoch eine sehr solide Quote für den Sender.

