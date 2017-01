„Hab‘ mein Gehirn eingeschaltet“: Die Weisheiten der IBES-Kandidaten

München - Das Dschungelcamp enttäuscht uns nach zwei Tagen nicht: Honey ist nach wie vor sein größter Fan und Hanka gibt verschwurbelte Aussagen von sich. Ein Überblick der IBES-Weisheiten.

Honey heißt ja eigentlich Alexander Keen und ist seines Zeichens Ex-Freund von „Germany‘s Next Topmodel“-Gewinnerin Kim. Doch an der Blondine, die ihm übrigens auch seinen Spitznamen verpasst hat, muss sich Honey nach nur zwei Tagen im Dschungel nicht mehr orientieren. Honey ist schon jetzt bekannter ist, als Kim es je sein wird - das liegt vor allem an seinen tiefgreifenden Aussagen. Die anderen Dschungel-Camper stehen ihm darin allerdings in nichts nach und hauen eine Regenwald-Weisheit nach der anderen in die weite Welt hinaus. Die „wichtigsten“ Aussagen der IBES-Kandidaten sammeln wir künftig hier in der Übersicht - und weil wir große Honey-Fans sind, bekommt er eine eigene Rubrik:

Dschungelcamp 2017: Die Honey-Weisheiten

„Ich mach' business.“ (Honey beschreibt seinen Beruf.)

„Ich hab' mein Gehirn eingeschaltet. Hab' ja eins.“ (Honey beschreibt sich selbst)

„Jetzt wissen wenigstens alle, dass wir beschnitten sind.“ (Honey nach der Schatzsuche zu Marc Terenzi)



„Hier darf ich Mann sein, Feuer machen, Feuer suchen.“ (Honey über seine Erwartungen ans Dschungelcamp)



„Find‘ das sehr interessant, dass mehr Menschen für mich anrufen als für dich.“ (Honey zu Gina-Lisa, nachdem er in die Dschungelprüfung gewählt worden war)



„In der engen Kammer unter Wasser habe ich an meinen Sohn gedacht.“ (Honey bei der Prüfung, mit der er zunächst gar nicht beginnen wollte)



„Mit jeder Erfahrung, die ich hier sammle, werde ich stärker.“ (Honey nach der Prüfung)

Dschungelcamp 2017: Das sagen die anderen Kandidaten

Nicht nur Honey ist groß im Zitate produzieren. Das können auch die anderen Kandidaten ganz hervorragend. Ein Überblick:

„Wozu braucht man Hollywood, Kader Loth ist dabei.“ (Kader Loth über sich selbst)



„Die Ersatzteile sind alle dran.“ (Loth nach dem Umziehen beim Einzug)



„Ich brauch' 'ne Kotztüte. Ich hab' ein bisschen Höhenflug.“ (Loth vorm Abflug mit einem Helikopter)

„Nur weil ich mal das Botox verwendet habe, heißt das ja nicht, dass ich oberflächlich bin.“ (Florian Wess über sich)

„Ich würde mich freuen, im Dschungel Freunde zu treffen, weil ich ja gar keine Freunde habe.“ (TV-Maklerin Hanka Rackwitz über ihre Erwartungen)

„In der Geschichte des deutschen Dschungelcamps bin ich wahrscheinlich die Verrückteste, aber die diagnostiziert Verrückteste.“ (Rackwitz über sich selbst)

„Ich bin immer wieder überrascht, wenn mich andere eigenartig finden.“ (Rackwitz über Reaktionen auf sich)

„Ist der Ruf erst uriniert...“ (Moderatorin Sonja Zietlow nach Hankas Pinkel-Alarm)

„Ich finde die Menschen schlimmer als die Tiere.“ (Gina-Lisa Lohfink über ihre Erwartungen)

„Hier is' Toilette. Boah geil!“ (Lohfink erkundet das Dschungelcamp)

„Es ist echt so dunkel! Das ist alles echt ein krasses Phänomen. Abends wenn die Grillen grillen wird’s dunkel, wenn die Frösche kommen, kommt der Regen und wenn die Sonne aufgeht, fängt der Tag an. Und wenn es dunkel wird, wird es Nacht. Schlafenszeit. Wahnsinn!“ (Gina-Lisa)



„Ich denke, mein Herz ist größer als ich selbst.“ (Ex-Fußballer Thomas Icke Häßler über sich)

„Im nächsten Leben werde ich Pizzateig.“ (Häßler hat Hunger)

„Fans hab' ich bis jetzt keine.“ (Feststellung von Sarah Joelle Jahnel)

„Ich hab' ein Album, fünf Singles und kann überhaupt nicht singen.“ (Malle-Jens Büchner über sich selbst)

„Was ich gar nicht mag, ist, wenn man so von sich eingenommen ist.“ (Büchner während des Kennenlernens der Mitcamper)

Dschungelcamp 2017: Alle Informationen zu Kandidaten und Sendezeiten

dpa/pak