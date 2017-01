Wer wird Dschungelkönig 2017? Diese Kandidaten sind Favoriten

Dungay - Wer wird am Samstag Dschungelkönig 2017? Hier erfahren Sie, welche Kandidaten Favoriten auf den Sieg im Dschungelcamp sind - und welche eher nicht.

Verspielt Hanka Rackwitz die Dschungelkrone?

Sie muss aufpassen, dass sie die Dschungelkrone nicht verspielt! In der ersten Dschungelcamp-Woche entwickelte Hanka Rackwitz sich zu einer absoluten Sympathieträgerin. Die Zuschauer erlebten mit, wie sie tapfer gegen ihre Zwangsstörungen kämpfte. Unfreiwillig komisch wirkten ihre Toilettengänge in den Bach, bis sie sich irgendwann überwand, das Dschungelklo zu benutzen. In der Dschungelprüfung „Zwickmühle“ räumte Hanka mit Nicole Mieth sogar alle zwölf Sterne ab. Im Gegensatz zu anderen Kandidaten wie Sarah Joelle Jahnel oder Honey gab es von ihr null Selbstinszenierung. Zwischen den zahlreichen Lästerschwestern, Zankäpfeln und Drama-Queens im Dschungelcamp wirkte ihre offene und ehrliche Art erfrischend anders. Legendär ist mittlerweile ihr Tirade über die aufdringliche Selbstinszenierung der anderen Kandidaten: „Diese nackigen Ärsche! Und die Titten! Und die Wimpern! Das ist ja wie in einer Muckibude mit schlechter Musik. Und Markus streichelt Gina-Lisa den nicht-furzenden Bauch. Das Getue ist unecht und die Gesichter sind unecht. Die spielen 'ne bescheuerte Soap“ Mit ihrer quirligen Art sorgte die ostdeutsche TV-Maklerin zudem für jede Menge amüsante Momente. Etwa als sie am Lagerfeuer belustigt von den drei Igeln berichtete, die ihr einst im Ecstasy-Wahn erschienen. „Die sind mir gefolgt. Die waren ganz niedlich. So Neon-Igel.“

Kurzum: Zur Halbzeit im Dschungelcamp 2017 sah es schwer danach aus, als ob die Dschungelkrone demnächst ins Wasserschloss bei Mücheln (Sachsen-Anhalt) wandern würde. Das Society-Portal InTouch vermeldete bereits: „Hanka Rackwitz: Darum wird sie Dschungelkönigin 2017.“ Aber dann kam der Tag als Honey in der Dschungelprüfung kniff. Und Hanka Rackwitz ihrer Wut am Lagerfeuer ordentlich Luft machte. Sie knöpfte sich nicht nur Honey vor, sondern ging auch Jens Büchner und Marc Terenzi massiv an, die sich bemühten, den Streit zu schlichten. Als Honey am Ende der Sendung dann nicht rausgewählt wurde, musste sie sich gar den Mund zuhalten, um nicht wieder loszuwettern. Vorsicht, Hanka! Als Stinkstiefel verspielt man im Dschungelcamp die Sympathien des Publikums. So erging es seinerzeit auch Olivia Jones, die sich ihre Chancen auf den Dschungelthron zum Ende der Show hin durch ständige Lästereien verbaute.

Prognose: Hanka hat noch Chancen auf den Titel der Dschungelkönigin. Aber nur wenn sie möglichst schnell von ihrem Aggro-Trip runterkommt. Ein Sieg von Hanka im Dschungelcamp wäre ein starkes Signal für viele Menschen mit psychischen Problemen: „Seht her! Auch mit seelischen Störungen kann man einiges im Leben reißen.“

Marc Terenzi: Er hat gute Chancen, das Dschungelcamp 2017 zu gewinnen

Definitiv ein Kandidat für die Dschungelkrone 2017. Marc Terenzi liegt bei den Votings verschiedener Online-Portale derzeit klar in Führung. In den ersten Tagen blieb er noch ziemlich blass. Dann mauserte er sich zum ruhigen Pol im Kreis der Kandidaten, der Streits schlichtete und Honey beisprang, als der sich durch seinen Prüfungs-Boykott den Zorn der anderen Kandidaten zuzog. Marc Terenzi gab bereits im Vorfeld der aktuellen Dschungelcamp-Staffel zu, dass er nur wegen des Geldes teilnimmt. So hatte er es bislang auch nicht nötig, sich im Camp zu inszenieren. Bei den meisten Dschungelprüfungen schlug er sich tapfer. Nur am Dienstag lehnte er es ab, Straußen-Anus und Krokodil-Penis zu Ziegen-Vagina zu essen. Dafür drückte er mit seinen Zähnen den Glibber aus den Fischaugen.

Sympathisch ist auch sein Denglisch, das man ohne RTL-Untertitel manchmal kaum verstehen kann. So erklärte er Florian Wess: „Die Regel sind Regel. Sonst gibt‘s gar keine Regel. Das ist so. Die Regel sind die Regel.“ Was der Botox-Boy mit ratloser (aber extrem straffer) Miene zur Kenntnis nahm.

Prognose: Derzeit hat Marc Terenzi sicher die größten Chancen auf den Titel des Dschungelkönigs 2017. Das Final ist auf jeden Fall drin.

Wartet Thomas Häßler auf den Auszug aus dem Dschungelcamp 2017?

Er scheint nur noch auf seinen Auszug zu warten. Wie sonst lässt sich seine demonstrative Untätigkeit im Dschungelcamp 2017 erklären? Wie ein Bekannter von Thomas Häßler der Süddeutschen Zeitung verriet, habe Häßler völlig unterschätzt, worauf er sich beim Dschungelcamp eingelassen habe. „In diesem Bereich des Entertainments hat er nichts verloren.“ Und das lässt er die Zuschauer auch spüren. Bislang erhob er sich nur für den Gang zum Dschungelklo von seiner Pritsche. Oder um eine zu rauchen. Letzteres wird von seiner Teilnahme am Dschungelcamp vor allem in Erinnerung bleiben: „Icke“ qualmte wie ein alter Diesel. Erst als den Kandidaten wegen Regelverstößen die Kippen entzogen wurden, erwachte der Weltmeister von 1990 aus seiner Lethargie. Häßler ist seither mega-stinkig, was offensichtlich am Zigaretten-Entzug liegt. „Wenn wir keine mehr kriegen, dann räume ich hier auf“, kündigte er am Lagerfeuer an. „Dann scheiße ich denen vor die Kamera.“

Als Icke im Camp ein Brief seiner Frau Anke vorgelesen wurde, kämpfte er mit den Tränen. Das hat seinen Wunsch nach weiteren Dschungelprüfungen sicher nicht verstärkt. Zum Leidwesen von „Icke“ bekommt er Tag für Tag genügend Zuschauerstimmen. Möglicherweise von Fußball-Nostalgikern. Möglicherweise auch von Michael Skibbe, seinem verhassten Ex-Trainer bei Borussia Dortmund, der Häßler möglichst lange leiden lassen will. Mittlerweile versucht er sich sogar als Hassfigur zu inszenieren. So verspottete er Hanka grundlos aufs Übelste: „Können sie das Elend bitte mal auf die Seite fahren?!” Als „Icke“ mit Nicole Mieth auf der Abschussliste stand und es letztlich die Soap-Darstellerin erwischte, wirkte er alles andere als begeistert.

Prognose: Sollte Thomas Häßler das Dschungelcamp 2017 gewinnen, dann hätten wir den ersten Dschungelkönig, der absolut keinen Bock auf den Sieg hat. Allerdings ist das ein ziemlich unwahrscheinliches Szenario. Vermutlich fliegt Thomas Häßler noch vor dem Finale. Irgendwann reichen die Nostalgie-Stimmen auch nicht mehr.

Kader Loth: Holt die Ersatzkandidatin die Dschungelkrone 2017?

Kader Loth sprang bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ als Ersatzkandidatin für Nastassja Kinski ein. Sie könnte einen ähnlich beeindruckenden Lauf hinlegen, wie die Dänen bei der Fußball-EM 1992: Als Notnagel gestartet, am Ende den Titel geholt. Sie ist eine Meisterin der Selbstinszenierung. Kader weint über ihre Situation (Sehnsucht nach ihrer Familie und Kinderwunsch) und wettert über die Macken der anderen Kandidaten: „Ich würde am liebsten einen Hammer nehmen, eine Kettensäge und die Personen zerlegen.“ Eine Dschungelprüfung mit ekligem Getier meisterte sie souverän trotz eines Schlangenbisses. Großartig: Die Sprüche, die sie laufend raushaut: „Ich bin sexuell total auf Entzug! Aber wir haben auch zwei gesunde Hände und es gibt hier eine Toilette.“

Ihre stärkste Szene im Dschungelcamp: Als Kader Loth verriet, dass sie noch einen Bürojob als Sekretärin hat, damit sie finanziell nicht unter der Vergänglichkeit des Kurzeit-Ruhmes leiden muss. Sie erklärte den anderen Kandidaten auch schonungslos, dass niemand wegen besonderer Leistungen im Dschungelcamp gelandet ist: „Wir haben alle Scheisse gebaut in unserem Leben – deswegen sind wir ja alle hier.

Prognose: Kader Loth kann Dschungelkönigin 2017 werden. Ins Finale sollte sie es aller Voraussicht nach schaffen.

Dschungelcamp 2017: Was ist für Florian Wess drin?

Florian Wess: Ihm fehlt nach dem Auszug von Honey der Reibungspunkt. Der Botox-Boy hatte seine besten Szenen im Camp als Honey-Hasser. Los ging es schon vor dem Einzug in den Busch, als Wess diesem vor allen anderen Kandidaten eine peinliche Selbstinszenierung vorwarf. Nachdem Honey in der Dschungelprüfung mit allen Kandidaten als einziger kniff - wodurch die Gruppe keinen einzigen Stern bekam - war das Tischtuch endgültig zerschnitten. Florian Wess ließ fortan keine Gelegenheit mehr aus, öffentlich zu bekunden, was er von Honey hält. Nämlich nichts."Ich hoffe, die Zuschauer sehen dieses arrogante Lachen, als du da gestanden bist", giftete er Honey nach der vermasselten Dschungelprüfung an. Solche denkwürdigen Szenen werden wir nach dem Ausscheiden von Honey nicht mehr zu sehen bekommen. Somit dürfte es für Florian Wess schwierig werden, sich im Camp zu profilieren. Es sei denn, er überzeugt noch richtig in den Dschungelprüfungen.

Prognose: Das Finale ist für Florian Wess drin. Mehr aber auch nicht.

Darum könnte Jens Büchner der Dschungelkönig 2017 werden

Keine Frage, Jens Büchner hat im Dschungelcamp 2017 vieles richtig gemacht. Mit seinen Lebensbeichten (Suizidversuch, Tod des ungeborenen Kindes und eine irrtümliche Krebsdiagnose) sammelte er viele Sympathiepunkte bei den Zuschauern. Seine Rolle ist die des vom Leben gebeutelten Mannes, der trotzdem niemals aufgibt. Der Sachse Büchner lieferte sich mit der Sachsen-Anhaltinerin Hanka Rackwitz mehrere denkwürdige Ossi-Battles im Camp, die mit verbalen Attacken im einschlägigen Dialekt ausgetragen wurden.

Prognose: Jens Büchner hat durch seinen Mitleids-Bonus Chancen auf den Titel des Dschungelkönigs 2017. Im Vorjahr war das auch für Menderes die Formel, die ihm zum Sieg verhalf. Jens sollte bloß sich nicht mehr auf irgendwelche Streits einlassen. Er sollte weiter so reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und sich bei den Dschungelprüfungen reinhängen. Wie der Kölner Express berichtet, galt Büchner RTL-intern bereits als Favorit: „Vor der Show wurde innerhalb des Senders auf ihn als Sieger gewettet.“ Egal, ob er die Krone holt oder nicht: Jens Büchners Karriere als Ballermann-Sänger (aktuelle Single: „Hau ab, Du bist kein Alkohol!“) wird von den Auftritten im Dschungelcamp enorm profitieren.

Dschungelcamp 2017: Die wichtigsten Informationen im Überblick

Sie sind Dschungelcamp-Fan und wollen immer die aktuellen Informationen zur elften Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"? Hier geht es zu unserer Themenseite zum Dschungelcamp 2017. Wir haben Porträts aller Kandidaten zusammengefasst. Außerdem: Wir verraten Ihnen, welche Gagen die Dschungelcamp-Kandidaten kassieren und welche Sendezeiten Sie sich merken müssen.

Und: Wir zeigen, welche Kandidaten schon beim Dschungelcamp raus sind - und wer noch drin ist. Wir haben die Prognosen, wer als nächstes aus dem Dschungelcamp fliegen könnte.