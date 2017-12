Liebeskummer? Natascha Ochsenknecht als Single im Dschungelcamp

Natascha Ochsenknecht nimmt kein Blatt vor dem Mund, den meist ein pinkfarbener Lippenstift schmückt. Vor dem Einzug in den Dschungel muss die 53-Jährige allerdings weniger rosige News verkraften.

München - Eigentlich sollten bei Natascha Ochsenknecht (53) und ihren Umut Kekilli (33) im neuen Jahr die Hochzeitsglocken bimmeln. So der Plan. Doch dann schockierte Natascha Ochsenknecht mit einem sehr offenen Statement auf Instagram ihre Fans: Das Society-Pärchen hat sich getrennt.

Und diesmal scheint es wirklich endgültig zu sein. Nach fast neun Jahren On- und Off-Beziehung haben die beiden viele Höhen und Tiefen durchlebt, sich aber immer wieder zusammengerauft. Zuletzt machten vermehrt Fremdgeh-Gerüchte die Runde. Scheinbar war wohl ein Seitensprung von Umut aber nur das i-Tüpfelchen.

Viele haben da sicherlich die Nase gerümpft, weil es im Leben von Natascha Ochsenknecht diesen 20 Jahre jüngeren Mann gab. Andere haben die Dreifachmutter für ihren Mut bewundert.

Natascha Ochsenknecht vermarktet ihr Privatleben

„Wir leben unsere Liebe bewusst in der Öffentlichkeit, wir gehen offen damit um“, sagte Natascha Ochsenknecht einmal in der NDR-Talk-Show „Tietjen und Bommes“. Und weiter: „Es ist mir egal, was andere Leute denken. Es ist mein Leben, niemand kann mir etwas vorschreiben.“

Mit dem „wir“ ist es nun vorbei. Der Ex-Fußballer Umut Kekilli und Natascha Ochsenknecht gehen getrennte Wege. Dabei waren die beiden erst im Oktober in Berlin zusammengezogen. Ob das angekündigte gemeinsame Buch über ihre Beziehung trotzdem erscheint, wird sich zeigen.

Nach diesem Liebes-Aus stürzt sich Natascha Ochsenknecht gleich in ein neues Abenteuer: Statt auf dem Sofa Trübsal zu blasen, wagt sie sich nun als Single in den RTL-Dschungel. Bei „Promi Big Brother" hatte die 53-Jährige schnell den Spitznamen „Container-Mutti“ weg. Liegt irgendwie nahe, dass sie im australischen Busch wohl auch bald als „Campmutti“ gefeiert werden wird.

Wer ist eigentlich Natascha Ochsenknecht?

Natascha Ochsenknecht ist mittlerweile selbst eine Marke. Auf den Titel „Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht“ lässt sich die Autorin, Designerin und Unternehmerin schon lange nicht mehr reduzieren. Die 53-Jährige steht im Rampenlicht, ist im TV und in den sozialen Medien präsent. 82.900 Fans folgen ihr allein auf ihrem Instagram-Account nataschaochsenknecht. Dort postet sie unermüdlich Fotos - von sich, von ihren Kindern oder von Blaukraut mit Knödeln.

Mit 14 Jahren fing Natascha Ochsenknecht, die am 17. August 1964 in Liedingen geboren wurde, an zu modeln. In ihrem kleinen Heimatort in der Nähe von Braunschweig fühlte sich Natascha als Kind oft als Außenseiter. „Einige Leute wollten nichts mit uns zu tun haben“, erzählt sie, wie die Intouch berichtet. Im Dorf wurde über die Familie getrascht und gelästert. Das war bestimmt hart, aber prägend.

Als das 1,83 Meter große Model zehn Jahr später den Schauspieler Uwe Ochsenknecht kennenlernte und später heiratete, veränderte sich ihr Leben schlagartig: Die beiden waren das Promi-Ehepaar, ihre Trennung im Jahr 2009 ein Schock.

Bald drauf zeigt sich Natascha Ochsenknecht mit einem neuen Mann an ihrer Seite:Umut Kekilli, 20 Jahre jünger und damals Profi-Fußballer. Der Altersunterschied ist DAS neue Thema.

+ Society-Pärchen: Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli. © dpa 2012 veröffentlichte Ochsenknecht ihre Autobiografie „Augen zu und durch: Die Geschichte meiner Familie jenseits des roten Teppichs“. Dort erzählt sie ungeschminkt von ihrem Leben in der Glamourwelt, ihrer Familie und ihrer Krisen. Durch das Buch wurde sie noch etwas bekannter. 2016 zog sie schließlich in den Container von „Promi Big Brother“ ein.

Beruflich verdient Natascha Ochsenknecht ihre Brötchen mit ihrer Modekollektion und ihrem Beauty-Salon. Sie selbst ist ein Fan von falschen Wimpern. „Sie verändern gleich das ganze Gesicht. Man ist sofort angezogen“ sagte Ochsenknecht in einem Gespräch mit der Berliner Zeitung.

Vorname Natascha Name Ochsenknecht Geburtsdatum 17. August 1964 Kinder Cheyenne Ochenknecht (*2000) Jimi Blue (*1991) Wilson Gonzalez (*1900)

Gibt es Skandale um Natascha Ochsenknecht?

Auf den ersten Blick wirkt Natascha Ochsenknecht ziemlich schrill, allein der pinke Lippenstift knallt optisch rein. Sonst herrscht beim Thema Skandale Fehlanzeige. Die Trennung von ihrem Ex-Mann Uwe Ochsenknecht war für alle Beteiligten gewiss eine unschöne Sache, aber auf keinen Fall skandalös.

Ihre Liebes-Affaire mit dem Ex-Fußball-Profi lief zwar holprig. Glück und Leid teilte das Paar jedoch unverkrampft in den sozialen Medien. Das gefällt zwar nicht jedem, doch es wirkt ehrlich.

Die Mutter von drei Kindern spricht zwar gerne Klartext, doch verhält sie sich sonst vorbildlich. Ihre Tochter Cheyenne Ochsenknecht (16) findet, „manchmal ist die Mama peinlich“, wie tz.de * berichtet. Auch ihr Bruder Jimi Blue Ochsenknecht („Die Wilden Kerle“) hat strenge Regeln für die Besuche seiner Mutter aufgestellt. Wilson Gonzalez konzentriert sich auf seine Schauspielkarriere.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

ml